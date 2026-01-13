Home > धर्म > Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति में इन राशियों पर पड़ेगा असर, चेक कर लें अपना हाल

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति में इन राशियों पर पड़ेगा असर, चेक कर लें अपना हाल

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति 2026, 14 जनवरी को है. सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और एकादशी के संयोग से यह समय अनुशासन, आत्मचिंतन और सभी राशियों के लिए धीमे लेकिन सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 13, 2026 3:11:13 PM IST

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति भारत के मेन त्योहारों में से एक है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग नामों से जाना जाता है. ये पर्व तब आता है, जब सूर्य धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है. इसी बदलाव के साथ मौसम, दिनचर्या और जीवन की सोच में भी धीरे-धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है.

साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी. ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, इस दिन दोपहर के समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. खास बात ये है कि इसी दिन एकादशी तिथि भी पड़ रही है, जिसे मन और आत्मा की शुद्धि से जोड़ा जाता है. इस कारण ये दिन साधारण से थोड़ा अधिक महत्व रखता है.

मकर संक्रांति और एकादशी का महत्व

मकर राशि शनि से जुड़ी मानी जाती है, जो अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का प्रतीक है. एकादशी का संबंध आत्मसंयम और भीतर की सफाई से होता है. जब ये दोनों साथ आते हैं, तो ये समय हमें अपने काम, आदतों और फैसलों पर दोबारा सोचने का अवसर देता है. इसका असर अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे जीवन की दिशा पर पड़ता है.

सभी 12 राशियों पर मकर संक्रांति का असर

नीचे हर राशि पर इस संक्रांति के संभावित प्रभाव को आसान शब्दों में बताया गया है-

मेष राशि- ये समय रुककर सोचने का संकेत देता है. जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए धैर्य जरूरी है. छोटी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने से आगे चलकर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

 वृषभ राशि- आपके लिए ये दौर स्थिरता लेकर आ सकता है. जल्द लाभ की बजाय दूरगामी योजनाओं पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. धैर्य रखने से मन और हालात दोनों संतुलित रहेंगे.

मिथुन राशि- यह संक्रांति आपको ठहरकर विचार करने का मौका देती है. पुराने फैसले और अधूरी बातें मन में चल सकती हैं. रिश्तों में जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसलिए शांति बनाए रखना जरूरी है.

 कर्क राशि- इस समय भावनाएं थोड़ी ज्यादा गहरी हो सकती हैं. इससे आपको अपनी सीमाएं समझने में मदद मिलेगी। रिश्तों में साफ-साफ बात करना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

सिंह राशि- दूसरों की तारीफ की उम्मीद छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें. मेहनत का फल तुरंत न भी मिले, तो निराश न हों। दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देना इस समय खास है.

कन्या राशि- शांत और व्यवस्थित रहकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. छोटे लेकिन लगातार किए गए बदलाव जीवन में सुधार ला सकते हैं. हर बात को सुधारने की कोशिश करने के बजाय कुछ चीजों को स्वीकार करना सीखें.

तुला राशि- रिश्तों में साफ-साफ संवाद जरूरी रहेगा. भावनात्मक और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. शुरुआत में असहजता हो सकती है, लेकिन स्पष्टता से हालात बेहतर होंगे.

वृश्चिक राशि- अतीत की यादें और भावनाएं उभर सकती हैं. उन्हें दबाने के बजाय स्वीकार करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें. अकेले समय बिताना और आत्मचिंतन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

धनु राशि- आप अपने लक्ष्यों को लेकर दोबारा सोच सकते हैं. यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का है. बोलने से पहले विचार करना आपके लिए जरूरी रहेगा.

मकर राशि- यह समय आपके लिए अहम साबित हो सकता है. जिम्मेदारियों का दबाव महसूस होगा, लेकिन यही आपको मजबूत भी बनाएगा. एक समय में एक काम करने से जीवन अधिक संतुलित रहेगा.

कुंभ राशि- भविष्य की योजनाएं अब साफ रूप लेने लगेंगी. जो बातें पहले केवल विचार थीं, अब उन्हें सही योजना की जरूरत होगी. धैर्य रखें और मन की स्थिति को संभालकर रखें.

मीन राशि- यह समय खुद पर ध्यान देने का है. आत्मचिंतन से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं. नियमित दिनचर्या, पूरी नींद और आध्यात्मिक सोच से मन को शांति मिलेगी.

मकर संक्रांति 2026 केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से समझने का अवसर है. यह समय हमें अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है. अगर हम इस दौर को समझदारी से अपनाएं, तो आने वाले समय की दिशा बेहतर हो सकती है.

