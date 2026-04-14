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इनोवेशन, नेटवर्क और नेतृत्व से Vectus ने पाई नई ऊंचाई, ग्लोबल पहचान मजबूत

By: | Published: April 14, 2026 3:50:56 PM IST

इनोवेशन, नेटवर्क और नेतृत्व से Vectus ने पाई नई ऊंचाई, ग्लोबल पहचान मजबूत


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नई दिल्ली, 14 अप्रैल: भारत के सबसे अधिक बिकने वाले वॉटर स्टोरेज टैंक ब्रांड Vectus ने वित्त वर्ष 2025–26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री और लाभ दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।इस उपलब्धि के साथ कंपनी ने ‘सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा ब्रांड’ के रूप में अपनी पहचान को और भी मजबूत किया है।

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Vectus की यह सफलता उसके निरंतर इनोवेशन, मजबूत प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रभावी ब्रांड निर्माण रणनीतियों का परिणाम है। पिछले दो वर्षों में कंपनी ने प्रिंट, टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राउंड एक्टिवेशन के माध्यम से व्यापक मार्केटिंग अभियान चलाए हैं, जिससे ब्रांड की पहचान उपभोक्ताओं के बीच और मजबूत हुई है। कंपनी का उद्देश्य ‘टंकी’ शब्द को Vectus का पर्याय बनाना है।

कंपनी ने अपने ग्राउंड नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार दिया है। विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड फेयर में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से Vectus ने डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, प्लंबर्स और अन्य साझेदारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिससे बाजार में इसकी पकड़ और भी सशक्त हुई है।

Vectus को लगातार तीसरे वर्ष ‘Superbrands India’ का सम्मान मिला है। इसके साथ ही कंपनी को ‘Great Place to Work®’ सर्टिफिकेशन और ‘Happiest Employer Brand’ जैसे प्रतिष्ठित खिताब भी प्राप्त हुए हैं, जो इसकी उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और ब्रांड वैल्यू को दर्शाते हैं।

ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पिछले एक वर्ष में कई नए और उन्नत उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें भारत का पहला 10-लेयर Ten-X टैंक, Puff टैंक और 10-लेयर हॉरिजॉन्टल टैंक शामिल हैं। साथ ही, प्रोडक्ट गारंटी की अवधि बढ़ाकर ग्राहकों और चैनल पार्टनर्स का विश्वास और मजबूत किया गया है।

इनोवेशन, नेटवर्क और नेतृत्व से Vectus ने पाई नई ऊंचाई, ग्लोबल पहचान मजबूत

Vectus अब केवल वॉटर स्टोरेज टैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने बाथवेयर पोर्टफोलियो का भी तेजी से विस्तार कर रही है, जिससे यह एक संपूर्ण वॉटर और बाथवेयर सॉल्यूशन कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर है। कंपनी Vectus, Ganga और Waterwell ब्रांड्स के तहत 60 लीटर से 30,000 लीटर तक की व्यापक उत्पाद श्रृंखला उपलब्ध कराती है।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने भोपाल और जयपुर में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू की हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और बाजार में तेजी से उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक अतुल लाढ़ा ने कहा, “पिछले दो वर्षों में हमारी वृद्धि मजबूत प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन और ग्राहकों के विश्वास पर आधारित है। हम दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान प्रदान करने पर लगातार कार्य कर रहे हैं।”

वहीं, प्रबंध निदेशक आशीष बाहेती ने कहा कि मजबूत ब्रांड निर्माण और ट्रेड पार्टनर्स के साथ गहरा जुड़ाव Vectus को उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कार्यकारी निदेशक दीनन बाहेती ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य एंड-टू-एंड वॉटर स्टोरेज सॉल्यूशन प्रदान करना है और भविष्य में भी यह उद्योग में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्पष्ट है कि मजबूत विजन, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित रणनीति के साथ Vectus आने वाले समय में भी उद्योग में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Media Contact: 

Sangeet Kumar
sangeet.cms@gmail.com
CMS (Connect Media Services)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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