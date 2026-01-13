Home > अजब गजब न्यूज > 4 साल से भगवान बुद्ध की मूर्ती समझ, कार्टून कैरेक्टर को पूज रही थी महिला, सच जान ऐसे खुद को संभाला

Filipino Women Worshipped Cartoon Character: फिलीपींस की एक महिला चार साल तक एक कार्टून किरदार की मूर्ति को बुद्ध समझकर पूजती रही. सच्चाई जानने पर उसने जैसे रिएक्ट किया वो शानदार था.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 13, 2026 9:36:55 AM IST

Filipino Women Worshipped Cartoon Character: फिलीपींस से जुड़ी एक दिलचस्प और मजेदार घटना इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रही है. ये कहानी एक ऐसी महिला की है, जिसकी सादगी और आस्था ने सबको हैरान भी किया और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया. मामला तब सामने आया, जब पता चला कि वो महिला पिछले चार सालों से एक ऐसी मूर्ति की पूजा कर रही थी, जिसे वो कुछ और ही समझ बैठी थी.

बताया जाता है कि महिला ने ये मूर्ति एक स्थानीय दुकान से खरीदी थी. मूर्ति हरे रंग की थी, शेप में गोल और चेहरे पर शांत भाव थे. इन्हीं कारणों से महिला को लगा कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है. उसने उसे अपने घर के पूजा स्थान में रखा और रोज अगरबत्ती जलाकर पूरे मन से उसकी पूजा करने लगी. महिला का मानना था कि ये मूर्ति उसे शांति और सकारात्मकता देती है, इसलिए वो उससे गहरी तरह जुड़ गई थी.

 सच्चाई का पता कैसे चला

ये राज तब खुला, जब महिला का एक दोस्त उसके घर आया. दोस्त ने मूर्ति को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई धार्मिक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक मशहूर एनिमेटेड कार्टून किरदार का थ्री-डी मॉडल है. ये सुनकर महिला को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर वो जोर-जोर से हंसने लगी.

उसे न तो गुस्सा आया और न ही शर्मिंदगी महसूस हुई. उसने इस पूरी बात को सहजता से ले लिया.

 महिला की प्रतिक्रिया और सोच

महिला का कहना है कि उसके लिए आस्था का मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं है, बल्कि वो भावना है जो मन के अंदर होती है. उसने साफ कहा कि वो अब भी उसी मूर्ति को अपने घर में रखेगी, क्योंकि उसके लिए श्रद्धा सबसे जरूरी है, न कि ये कि मूर्ति किसकी है.

 सोशल मीडिया पर लोगों की राय

इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताया, तो कुछ ने महिला की सच्ची आस्था की तारीफ की. कई लोगों का कहना था कि पूजा का असली मतलब मन की शुद्धता और विश्वास होता है, न कि पहचान.

 

