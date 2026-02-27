Home > झारखंड > Ranchi Nagar Nigam Result 2026 : रांची नगर निगम चुनाव में किसे मिली जीत और किसे हार, देखें लिस्ट

Ranchi Nagar Nigam Result 2026 : रांची नगर निगम में मतगणना पूरी होने के बाद 11 मेयर प्रत्याशियों और 360 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.

रांची नगर निगम में मतगणना पूरी होने के बाद 11 मेयर प्रत्याशियों और 360 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.
Ranchi Nagar Nigam Result 2026 : रांची और धनबाद समेत झारखंड के कुल 48 निकायों के लिए शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को सुबह से ही मतगणना जारी है. इन 48 निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था. मतदान बैलेट पेपर के जरिये हुआ था, इसलिए पूरी तरह से नतीजे आने में सुबह तक का समय लग जाएगा. इस बीच  रांची नगर निगम पर लोगों की खास नजरें हैं, क्योंकि यहां पर मेयर और पार्षद पदों के लिए टक्कर का मुकाबला हुआ है. रांची नगर निगम में मतगणना पांच राउंड में पूरी की जाएगी. इसके लिए कुल 225 टेबल लगाई गई हैं. रांची नगर निगम चुनाव में 11 मेयर प्रत्याशियों और 360 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. 

रांची नगर निकाय चुनाव में किसकी-किसकी हुई जीत

नकुल तिर्की: वार्ड 1 
सविता कच्छप : वार्ड 2  
मीनू देवी : वार्ड 7   
गीता कुमारी: वार्ड 19  
सुनील यादव : वार्ड 20  
सुषमा राज : वार्ड 25  
प्रदीप कुमार : वार्ड 26  
नीरज कुमार : वार्ड 31 
परमेश्वर सिंह : वार्ड 37  
अवधेश ठाकुर: वार्ड 38 – 
अमित मिंज : वार्ड 48  
जमीला खातून: वार्ड 49  

जामताड़ा नगर पंचायत में कौन-कौन जीता

विजय रावत: वार्ड-1  

ज्योत्सना देवी: वार्ड-2 

उत्तम रवानी: वार्ड-3 

 अजय सिंह: वार्ड-4 

किरण देवी: वार्ड-5 

संगीता दास: वार्ड-6

अशोक साव: वार्ड-7 

हरनाद गान: वार्ड-8

यह भी पढ़ें: Jharkhand Nikay Chunav 2026 Result : झारखंड के 48 निकाय चुनाव परिणाम में BJP-कांग्रेस या JMM, कौन मार रहा बाजी?

