Dhanbad Mayor Election 2026: चंद्रशेखर अग्रवाल को पीछे छोड़, आगे निकले पूर्व विधायक संजीव सिंह

Jharkhand Nagar Nikay Chunav Results 2026: धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई. राजकीय पॉलिटेक्निक के मतगणना हॉल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन की निगरानी में चरणबद्ध तरीके से मतों की गिनती की जा रही है.

इस बार मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. शुरुआती रुझानों में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है. पहले राउंड की गिनती में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद के राउंड में स्थिति बदलती दिखी.

संजीव सिंह आगे

ताजा अपडेट के मुताबिक, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह लगभग 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं. अब तक करीब 10 हजार मतों की गिनती पूरी हो चुकी है. दूसरे प्रमुख उम्मीदवारों में संजीव कुमार अग्रवाल, चंद्रशेखर अग्रवाल,प्रकाश कुमार और शमशेर आलम भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं. अंतिम नतीजों के लिए अभी और राउंड की गिनती बाकी है.

23 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था. इसके बाद से ही उम्मीदवारों और समर्थकों की नजरें मतगणना पर टिकी हुई हैं. प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से कराई जा रही है.

कौन हैं संजीव सिंह?

संजीव सिंह झारखंड की राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं. वे वर्ष 2014 में झरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था. उनका संबंध धनबाद जिले के सिंदरी क्षेत्र से है.

संजीव सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की. उन्होंने दसवीं के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता सूर्यदेव सिंह भी राजनीति से जुड़े रहे और वे कांग्रेस से संबद्ध थे. संजेव सिंह मजदूर राजनीति से भी जुड़े रहे हैं.