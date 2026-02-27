Home > देश > भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत

भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत

PM Modi-Netanyahu Meeting: 25 फरवरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में एक तकनीकी प्रदर्शनी का दौरा किया. तभी Royal Enfield Goan Classic 350 बाइक का निरीक्षण किया.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 27, 2026 1:45:26 PM IST

PM Modi Benjamin Netanyahu
PM Modi Benjamin Netanyahu


PM Modi-Netanyahu Meeting: 25 फरवरी, 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में एक तकनीकी प्रदर्शनी का दौरा किया. इस प्रदर्शनी में कृषि प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, जलवायु समाधान, जैव प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मोबिलिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाया गया.

You Might Be Interested In

ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल में दो दिवसीय औपचारिक कार्यक्रम का हिस्सा था और दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है.

इंडिया-इजराइल इनोवेशन ब्रिज

प्रदर्शनी इंडिया-इजराइल इनोवेशन ब्रिज पहल के तहत आयोजित की गई थी. ये एक सयुंक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के उद्यमियों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों को जोड़ना है. इसके माध्यम से टिकाऊ और उपयोगी तकनीकों का विकास तेज किया जा सकता है, जो न केवल भारत और इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी हों.

You Might Be Interested In

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सीधे शोधकर्ताओं, सीईओ और तकनीकी उद्यमियों से बातचीत की और नई तकनीकों के दैनिक जीवन में उपयोग पर चर्चा की. दर्शनी ने इजराइल की नवाचार क्षमता और भारत की नई तकनीकें अपनाने व सह-विकास में रुचि को उजागर किया.

 रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक का स्पेशल मूमेंट

प्रदर्शनी में एक खास पल तब आया जब दोनों नेताओं ने Royal Enfield Goan Classic 350 बाइक का निरीक्षण किया. ये मोटरसाइकिल भारत की निर्माण क्षमता और इजराइल में बढ़ते निर्यात को दर्शाती है.

रॉयल एनफील्ड की ये बाइक इजराइल में अपने डिजाइन और क्रूजर स्टाइल के कारण फेमस है. स्थानीय वितरकों और सेवा नेटवर्क ने बाइकर्स का एक मजबूत समुदाय बनाया है. प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोटो सेशन ने भारत की सॉफ्ट पावर और औद्योगिक क्षमता को और भी दिखाया.

 रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350  

गोआन क्लासिक 350 में 349cc एयर-ऑयल कूल्ड इंजन है, जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें पांच-स्पीड गियरबॉक्स है. 2026 मॉडल में असिस्ट और स्लिपर क्लच जोड़कर बाइक को चलाना आसान बनाया गया है और तेज डाउनशिफ्ट के दौरान व्हील लॉक को कम किया गया है. इसके अलावा, बाइक में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, जिसे फास्ट-चार्जिंग के साथ अपडेट किया गया है.

डिजाइन की बात करें तो इसमें बॉबर-स्टाइल स्टैंड, फ्लोटिंग सिंगल सैडल, कॉम्पैक्ट एप्प-हैंगर हैंडलबार और क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स विद व्हाइट साइडवाल्स जैसी विशेषताएं हैं. ये सभी फीचर्स गोआन क्लासिक को एक अलग पहचान देते हैं, जो विश्व भर के राइडर्स को आकर्षित करती है.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-4Jerusalem Tech Exhibitionpm Benjamin Netanyahupm modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?

February 27, 2026

विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’

February 27, 2026

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026

यहां होली पर नहीं उड़ता गुलाल! भारत की ये जगहें...

February 26, 2026
भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत
भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत
भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत
भारत-इजराइल दोस्ती के बीच दिखी रॉयल स्टाइल- जेरूसलम में RE Goan Classic बनी स्टार, जानें खासीयत