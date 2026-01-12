Home > देश > IRCTC Booking Rule Changed: टिकट बुक करने से पहले जान लें नया नियम, वरना होगी परेशानी

IRCTC Aadhaar Booking: जो लोग अक्सर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उन लोगों के लिए एक जरूर खबर आई है. अब सिर्फ वो लोग ही टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार-सत्यापित होगा. साथ ही समय को लेकर भी बदलाव हुआ है. सब कुछ जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 12, 2026 4:03:21 PM IST

train
train


IRCTC New Ticket Booking Rules: अगर आप ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, तो IRCTC की नई जानकारी आपके लिए जरूरी है. अब आधार-सत्यापित (Aadhaar-authenticated) लोग रात 12 बजे तक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे. अगर अभी तक आपने आधार वेरीफाई नहीं कराया है तो करा लें, वरना आपको काफी समस्या हो सकती है.

IRCTC ने कहा है कि 12 जनवरी 2026 से केवल आधार-सत्यापित लोग ही जनरल रिजर्वड टिकट की बुकिंग कर सकेंगे और ये नियम एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन लागू होगा. पहले ये सुविधा सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी. बाद में इसे शाम 4 बजे तक बढ़ाया गया था. अब ये समय रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है.

पीआरएस काउंटर पर नियम नहीं बदले

कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट बुक करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा. ये नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा. इसलिए जल्द से जल्द अपना आधार वेरीफाई करा लें, वरना आपको ट्रेवल करने में समस्या हो सकती है.

 आधार सत्यापन जरूरी: Aadhaar Verification Important

5 जनवरी 2026 को IRCTC ने नई शर्तें घोषित कीं. इसके अनुसार, जिन यात्रियों का आधार सत्यापित नहीं है, उन्हें ऑनलाइन टिकट बुक करने में समस्या आ सकती है और उनकी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाएगी. अब आधार-सत्यापित लोग 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं. यदि आधार सत्यापित नहीं है, तो इस अवधि में बुकिंग संभव नहीं होगी. इसलिए समय रहते अपना काम करा लें. आगे की परेशानि से बचें.

 रेलवे का उद्देश्य

रेल मंत्रालय के अनुसार, आधार सत्यापन (Aadhaar-authenticated) का उद्देश्य सिस्टम को मजबूत बनाना और टिकटिंग में हो रहे दुरुपयोग को रोकना है. ये कदम सुनिश्चित करता है कि आरक्षण प्रणाली के लाभ सही यात्रियों तक पहुंचे और टिकट एजेंट या अन्य अनुचित तत्व इसका गलत उपयोग न कर सकें और सब कुछ सही से चले. 

 

