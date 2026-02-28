Saleem Wastik: सिर कलम करने की कोशिश, बार-बार चाकू से हमला! किस मकसद से एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक को मारने पहुंचे थे दरिंदे?

Ex Muslim Saleem Wastik: पॉपुलर यूट्यूबर सलीम वास्तिक, जो पहले मुस्लिम थे और टीवी शो में भी आते थे, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने घर में कई बार चाकू मारे जाने के बाद हॉस्पिटल में गंभीर हालत में हैं. पुलिस ने बताया कि यह हमला शुक्रवार सुबह अशोक विहार कॉलोनी में हुआ. दो आदमी बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था जिसे उन्होंने नहीं उतारा. वो उस जगह में घुसे जहां वास्तिक, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी और जो उसी इलाके के रहने वाले थे, उहँवें अपने घर के अंदर एक छोटा सा ऑफिस बनाया था, और उनकी गर्दन और पेट में कई बार चाकू मारा.

गले पर किया वार

मौके से मिली जानकारी के मुताबिक, उनका गला काटने की कोशिश की गई. आस-पास के लोगों और परिवार वालों ने उन्हें पहले पास के 50 बेड वाले हॉस्पिटल ले जाने में मदद की. वहाँ के डॉक्टरों ने उनकी चोटों को जानलेवा बताया और उन्हें एम्बुलेंस से दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहाँ उनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस को सुबह करीब 8:00 बजे डायल 112 पर पहला अलर्ट मिला, जिसमें बताया गया कि अली गार्डन इलाके में दो अनजान लोगों ने एक आदमी को चाकू मार दिया है.

हमले में इन लोगों के नाम शामिल

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, घायल आदमी की पहचान सलीम, नूर हसन के बेटे के तौर पर कन्फर्म की और उसे तुरंत मेडिकल केयर के लिए ट्रांसफर करने का इंतज़ाम किया. वास्तिक के बेटे उस्मान ने एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके बाद केस रजिस्टर किया गया. शिकायत में हमले में शामिल गाड़ी में सवार दो अनजान लोगों के साथ-साथ अशफाक, सोनू, शाहरुख नेता, भाटी बिल्डर और एक लोकल AIMIM लीडर अजगर का नाम भी शामिल है.

क्या था हमले का मकसद

उस्मान ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसके पिता पर हमला करवाया और सबूत इकट्ठा करने और गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों से फुटेज चेक कर रही है. हमलावरों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं. वास्तिक, जो कई प्रोग्राम में आ चुके हैं और YouTube समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे हैं, पहले भी मुस्लिम समुदाय और इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम के पहलुओं की बुराई करने वाले बयानों के लिए खबरों में रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हमले के मकसद की जांच की जा रही है.

Aaj Ka Mausam: अब शुरू होगा हीट वेव का अलसी दौर! लेकिन 7 राज्यों में बारिश के आसार, जानें दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक…