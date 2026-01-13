Home > देश > BJP New President: बीजेपी को कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जान लें नामांकन की तारीख, कैसे होगा चुनाव?

BJP New President: बीजेपी को कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जान लें नामांकन की तारीख, कैसे होगा चुनाव?

BJP New President News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस मौके पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को 19 और 20 जनवरी को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: January 13, 2026 7:00:52 PM IST

बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन
बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन


BJP New National President: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा. ऐसे में बीजेपी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा. संभावना है कि नितिन नबीन 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे.

इससे पहले नितिन नबीन 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस मौके पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को 19 और 20 जनवरी को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं.

बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में मौजूद रहने को कहा गया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के दाखिल होंगे नामांकन के तीन सेट

बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम का ऐलान करेंगे. नामांकन के तीन सेट राष्ट्रीय अध्यक्ष के दाखिल होंगे. एक सेट पर बीजेपी के 20 से ज्यादा चुने हुए प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर का होंगे.

वहीं एक सेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हस्ताक्षर होंगे.

तीसरे सेट पर बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे. एक ही नाम के नामांकन आने पर उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी.

कैसे होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव?

बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 15 सालों से पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना अनिवार्य है. साथ ही इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्यों का प्रस्तावक होना जरूरी होता है. 

वहीं चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले नामांकन दाखिल किया जाता है, इसके बाद मतदान होता है और दिल्ली में बैलेट बॉक्स की गिनती के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा की जाती है. पार्टी नियमों के मुताबिक कोई भी पात्र सदस्य लगातार दो कार्यकाल यानी अधिकतम छह सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है.

सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं नितिन नबीन

बता दें कि 45 साल के नितिन नबीन अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा अध्यक्ष होंगे. उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा, हालांकि 2029 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के कारण इसे आगे बढ़ाए जाने की भी संभावना है.

गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2025 को नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. वे बिहार सरकार में वर्तमान में सड़क निर्माण मंत्री हैं.

नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं. उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे हैं.

BJP New President: बीजेपी को कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जान लें नामांकन की तारीख, कैसे होगा चुनाव?

