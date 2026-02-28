Home > मनोरंजन > Rashmika Mandanna wedding: रश्मिका–विजय की शादी पर मैत्री मूवी मेकर्स का बड़ा सरप्राइज, आखिर क्या है यह खास तोहफा?

Rashmika Mandanna wedding: फिल्म रणबाली के निर्माताओं ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पहली झलक जारी कर दर्शकों को खास उपहार दिया है. यह दृश्य उनकी हाल ही में हुई शादी के जश्न के अवसर पर साझा किया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 28, 2026 3:45:49 PM IST

Rashmika Mandanna wedding: फिल्म रणबाली के निर्माताओं ने दर्शकों के लिए खास तोहफा पेश करते हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का प्रथम झलक दृश्य जारी किया है. इस ऐतिहासिक नाटक फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यन ने किया है. जारी दृश्य में दोनों कलाकारों की परदे पर दिखाई देने वाली शानदार केमिस्ट्री की झलक मिलती है, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है.

रश्मिका और विजय पारंपरिक वेशभूषा में दिखे

यह दृश्य उनकी हाल ही में हुई शादी के जश्न के रूप में साझा किया गया है. इसे फिल्म के गीत ओ मेरे साजन पर तैयार किया गया है. इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी अजय–अतुल ने संगीतबद्ध किया है, जबकि इसे श्वेता मोहन और जावेद अली ने स्वर दिया है. मधुर धुन के साथ फिल्म में विवाह समारोह के सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं. दृश्य की शुरुआत शादी की तैयारियों से होती है. इसके बाद रश्मिका और विजय पारंपरिक वेशभूषा में भव्य अंदाज में प्रवेश करते दिखाई देते हैं. आगे के दृश्यों में उनके वैवाहिक जीवन की झलकियां दिखाई गई हैं. अंत में पर्दे पर संदेश उभरता है, जिसमें दोनों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी गई हैं.

मैत्री मूवी मेकर्स खास अंदाज में दी बधाई

वीडियो साझा करते हुए निर्माण संस्था मैत्री मूवी मेकर्स ने लिखा कि टीम रणबाली की ओर से यह विशेष उपहार उनके रणबाली और जयम्मा के जीवन के इस सुंदर अवसर का उत्सव मनाने के लिए है. इसके साथ ही निर्माताओं ने फिल्म का एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें दोनों कलाकार साथ नजर आ रहे हैं. पोस्टर पर लिखा है कि कुछ रिश्ते सदा के लिए होते हैं. साथ ही संदेश दिया गया है कि रणबाली और जयम्मा हमेशा साथ रहेंगे और उनके प्रेम का यह विशेष अवसर मनाया जा रहा है.

26 फरवरी को बंधे बंधन में

गौरतलब है कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को उदयपुर में अपने करीबी मित्रों और परिवारजनों की उपस्थिति में विवाह किया. इससे पहले यह जोड़ी फिल्म गीता गोविंदम और डिअर कामरेड में साथ दिखाई दे चुकी है. अब दर्शकों को ‘रणबाली’ में उनकी जोड़ी को फिर से देखने का इंतजार है.

