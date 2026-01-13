Home > एंटरटेनमेंट > हॉटनेस की नई परिभाषा, जानें इन अभिनेत्रियों ने कैसे बदला फैशन का अनोखा अंदाज़ा

हॉटनेस की नई परिभाषा, जानें इन अभिनेत्रियों ने कैसे बदला फैशन का अनोखा अंदाज़ा

इन अभिनेत्रियों और मॉडल (Actress and Model) ने मलाइका अरोड़ा, (Malaika Arora) दिशा पटानी (Disha Patani) , अलाया एफ (Alaya F) और किम कार्दशियन (Kim Kardashian) ने एक बार फिर से "हॉट" पोशाकों (Hot Dresses) को परिभाषित (Defined) कर सभी को पूरी तरह से हैरान किया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 13, 2026 3:11:09 PM IST

These actresses redefined Hot in these outfits
These actresses redefined Hot in these outfits


These actresses redefined Hot in these outfits: भारतीय सिनेमा और फैशन की दुनिया में “हॉट” शब्द की परिभाषा समय के साथ लगातार और तेजी से बदलती रहती है. तो वहीं,  आज की अभिनेत्रियां “हॉट” पोशाकों को ही केवल ग्लैमर नहीं मानतीं हैं, बल्कि उनके लिए यह एक आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और बोल्ड प्रयोगों का एक अनूठा संगम है. तो वहींस दूसरी तरफ आधुनिक अभिनेत्रियों ने पारंपरिक और  फैशन को मिलाकर सुंदरता के नए मानक स्थापित कर दिए हैं, जिसकी विश्वभर में खूब ज़ोरों-शोरों से चर्चा की जाती है. 

ग्लैमर का असली मतलब होता है आत्मविश्वास

जब बात “हॉट” पोशाकों को फिर से परिभाषित करने की आती है, तो इन अभिनेत्रियों ने अपनी बोल्ड चॉइस और बेबाक अंदाज से फैशन की दुनिया में सबसे ज्यादा तहलका मचाया हुआ है.  मलाइका अरोड़ा से लेकर किम कार्दशियन तक, इन हस्तियों ने यह साबित कर दिया है कि ग्लैमर का असली मतलब आत्मविश्वास होता है.

मलाइका अरोड़ा (The Timeless Diva)

एक्ट्रेस ने मॉडल मलाइका अरोड़ा ने उम्र के सारे बंधनों को तोड़ते हुए ‘हॉटनेस’ को फिटनेस और अनुशासन से जोड़ने का काम किया है.  उनके ‘सी-थ्रू’ गाउन्स और जिम वियर ने यह संदेश दिया कि एक महिला किसी भी उम्र में अपने शरीर को गर्व के साथ फ्लॉन्ट कर सकती है. इसके साथ ही उनके लिए बोल्डनेस का मतलब  है कि अपनी मेहनत से कमाई गई बॉडी को शालीनता के साथ पेश करना आना चाहिए. 

मलाइका अरोड़ा

दिशा पटानी (The Athleisure Queen)

अभिनेत्री दिशा पटानी ने ‘हॉट’ शब्द को एथलीजर (Athleisure) के साथ जोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. बिकिनी शूट्स से लेकर कैजुअल लॉन्जरी ब्रांड्स के प्रमोशन तक, दिशा ने सादगी और फिटनेस के मेल को बेहद ही आकर्षक बनाया है. इसके साथ ही उनका अंदाज युवा पीढ़ी के बीच ‘फिट-ग्लैम’ के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है. 

दिशा पटानी

अलाया एफ (The Gen-Z Icon)

तो वहीं, अलाया एफ आज की पीढ़ी की प्रतिनिधि के रूप में बनकर सामने आईं है. दरअसल, उनका फैशन अनफ़िल्टर्ड और प्रयोगात्मक है. साथ ही वे शॉर्ट ड्रेसेस, को-ऑर्ड सेट्स और कट-आउट आउटफिट्स को बहुत ही सहजता से पहनती हैं. इतना ही नहीं उनकी स्टाइलिंग में एक ‘गर्ल नेक्स्ट डोर’ वाइब के साथ बोल्डनेस का तड़का सबसे ज्यादा होता है.

अलाया एफ

किम कार्दशियन (The Global Trendsetter)

तो वहीं, किम कार्दशियन ने ‘बॉडी कर्व्स’ को पूरी दुनिया के लिए एक नया फैशन स्टैंडर्ड बना दिया है. इसके साथ ही उनके बॉडीकॉन ड्रेसेस, लेटेक्स आउटफिट्स और न्यूड कलर पैलेट ने वैश्विक स्तर पर सौंदर्य के मानकों को पूरी तरह से बदल दिया है. उन्होंने “हॉट” होने को सिर्फ  पतलेपन से हटाकर ‘कर्वी फिगर’ की सुंदरता पर पूरी तरह से केंद्रित किया है. 

किम कार्दशियन

हॉटनेस और कॉन्फिडेंस का देखने को मिला संगम

इन अभिनेत्रियों की सफलता के पीछे सिर्फ  उनके कपड़े नहीं, बल्कि उनकी बॉडी पॉजिटिविटी है. दरअसल, ये सितारे केवल फैशन फॉलो नहीं करते, बल्कि उसे एक तरह से बनाकर पूरी दुनिया में ट्रेंड भी सेट करने का काम करते हैं. इनकी हॉटनेस इनके स्वस्थ जीवनशैली और कड़ी मेहनत से ही जुड़ी होती है. प्रत्येक अभिनेत्री का अपना एक ‘सिग्नेचर स्टाइल’ है जो उनके व्यक्तित्व को दुनियाभर के सामने दर्शाता है. 

