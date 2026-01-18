सुनीता को एक साजिश के तहत…तलाक और अफेयर की खबरों के बीच गोविंदा का पहला बयान आया सामने; जानें किसको ठहराया दोषी

Govinda On Extramarital Affair: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं. वजह है उनका पारिवारिक विवाद, जिसने अफवाहों को जन्म दिया है कि दोनों के रिश्ते में गंभीर खटास आ चुकी है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों लगभग अलग होने की कगार पर हैं और तलाक की बातें जोर पकड़ रही हैं. साथ ही गोविंदा के किसी एक्स्ट्रा-मैरीटल अफेयर की चर्चा ने इस विवाद को और बढ़ा दिया.

इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद सुनीता आहूजा ने इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर बात की और कहा कि वह गोविंदा को कभी माफ नहीं कर सकतीं क्योंकि उनके कई अफेयर रहे हैं. सुनीता के इस बयान ने पूरे मामले को और गरमा दिया.

‘सुनीता को एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा’

इसके बाद गोविंदा भी चुप नहीं रहे और उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सुनीता की बातों के पीछे एक साजिश है और उन्हें गलत तरीके से इस विवाद में इस्तेमाल किया जा रहा है. गोविंदा ने बताया कि उन्हें समझाया गया था कि उनके परिवार के कुछ सदस्य अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि वे किन लोगों के द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं.

उनका कहना है कि सुनीता कभी सोच भी नहीं सकतीं कि वह एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा बन गई हैं. गोविंदा ने समाज को भी संदेश दिया कि किसी की छवि खराब करना या बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नहीं है.

परिवार को लेकर कही बड़ी बात

गोविंदा ने यह भी कहा कि वर्षों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोकप्रियता कायम रखने के कारण उनके खिलाफ हमेशा लोग खड़े होते रहे हैं और यह समय भी उसी दबाव का परिणाम है. उन्होंने परिवार की एकता और अपने दो बच्चों—टीना और यशवर्धन—की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना की. गोविंदा ने खास तौर पर अपने परिवार से विनती की कि कोई गलतफहमी न पनपे और बात इतनी न बढ़े कि शिकायतें रिश्तों को नुकसान पहुंचाएं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाए और उनका परिवार फिर से पहले जैसा साथ खड़ा दिखाई दे.

पहले भी तलाक और अलगाव की अफवाह सामने आई

उधर, लंबे समय से चली आ रही शादी को सुनीता आहूजा ने अब तक मजबूत बताया है. 1987 में शादी करने वाले इस जोड़े ने पहले भी तलाक और अलगाव की अफवाहों का सामना किया है. कुछ समय पहले भी सुनीता ने कहा था कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता.

कई बार रिजेक्ट हुआ ये एक्टर, अब ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के बेटे के रोल से मचाएगा धमाल