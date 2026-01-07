आलिया भट्ट से करीना कपूर तक! जब बॉलीवुड की इन हसीनाओं का स्टाइल देख मच गया हड़कंप

Bollywood Actress Fashion: बॉलीवुड स्टार्स जानते हैं कि स्टाइल में छुट्टियां कैसे मनाई जाती हैं. चाहे वे प्राइवेट जेट से उतर रहे हों, सनसेट पर डांस कर रहे हों, या बीच किनारे डिनर कर रहे हों, उनके आउटफिट ही सब कुछ कह देते है. यह छोटी सी डायरी अभी के पांच पसंदीदा चेहरों से मूडबोर्ड-रेडी वेकेशन आउटफिट आइडियाज इकट्ठा करती है. हॉट लुक्स, सनी फैब्रिक, प्लेफुल डिटेल्स, और कुछ ऐसे लुक्स जिनकी आप बिना स्टाइलिस्ट के भी कॉपी कर सकते है.

करीना कपूर: एफर्टलेस हॉलिडे ग्लैमर

करीना का वेकेशन वॉर्डरोब आसान कॉन्फिडेंस के बारे में है. वह बोल्ड कलर को सिंपल सिलुएट के साथ मिक्स करती हैं ताकि हर आउटफिट ऐसा लगे जैसे उसे कम से कम झंझट और ज़्यादा से ज़्यादा असर के साथ चुना गया हो.

एक वाइब्रेंट पीला हॉल्टर-नेक बिकिनी टॉप जिसमें बीच में रिंग डिटेल है, जिसे हाई-वेस्टेड ग्रीन प्लेड मिडी स्कर्ट और मैचिंग टाई-बेल्ट के साथ पेयर किया गया है. एक ब्राउन बेसबॉल कैप और क्लासिक डार्क सनग्लासेस जोड़ें और लुक तुरंत सन-रेडी हो जाता है. यह बीच वेकेशन आउटफिट आइडियाज के लिए एक टॉप पिक है जो ब्राइट लेकिन फिर भी पॉलिश्ड है.

सफारी डेनिम

करीना रफ एंड टफ लुक में भी माहिर हैं. रोल्ड स्लीव्स वाला लाइट-वॉश डेनिम बटन-डाउन और मैचिंग वाइड-लेग डेनिम ट्राउजर प्रैक्टिकल और सलीकेदार लगता है. टॉर्टोइजशेल सनग्लासेस और चंकी व्हाइट स्नीकर्स लुक को पूरा करते है.

सनसेट फ्लोरल

किनारे पर शाम की ड्रिंक्स के लिए वह ड्रामेटिक कट-आउट और डीप नेकलाइन वाली फ्लोई फ्लोरल मैक्सी पसंद करती हैं. थोड़े ग्लैमरस टच के लिए गोल्ड चेन-लिंक लोफर्स के साथ इसे पूरा करें. ये उस तरह के वेकेशन आउटफिट हैं जो कम्फर्ट और प्रेजेंस के बीच बैलेंस बनाते है.

आलिया भट्ट: मूवमेंट और कलर

आलिया का हॉलिडे वॉर्डरोब टेक्सचर और मोशन पर फोकस करता है. वह अक्सर ऐसे कपड़े चुनती हैं जो कैमरे पर शानदार दिखते हैं और असल ज़िंदगी में भी खूबसूरती से मूव करते है.

आर्किटेक्चरल डेनिम

एक नीली डेनिम ड्रेस जिसमें डायगोनल फ्रायड ओवरले है. एक सिंपल फैब्रिक को तुरंत एक एज देता है. यह डेनिम को स्टेटमेंट पीस के तौर पर पहनने का एक स्मार्ट तरीका है.

टील सनसेट डांस

सनसेट नाइट्स के लिए डीप वी-नेक और स्पेगेटी स्ट्रैप्स वाली फ्लेयर्ड टील मैक्सी लकड़ी के डेक पर डांस करने के लिए एकदम सही है. आसान, फ्लोई, और थोड़ा सिनेमैटिक, यह एक जरूरी समर वेकेशन आउटफिट आइडिया है.

कलर-ब्लॉक ड्रेस

एक बोल्ड ऑरेंज और फ्यूशिया मैक्सी दिखाती है कि दो लाउड रंगों को बिना ज़्यादा दिखे कैसे मिक्स किया जा सकता है. यह लाउड, जॉयफुल, और बहुत आलिया जैसा है.

अनन्या पांडे: प्लेफुल, फ्लर्टी, और थोड़ी शरारती

अनन्या का इवनिंग एडिट लक्ज़री ट्विस्ट के साथ यूथफुल है. पार्टी के लिए तैयार मज़ेदार टेक्सचर वाली मिनीज के बारे में सोचें है.

कोरल शेल-ट्रिम्ड मिनी

नेकलाइन और हेम पर शेल या बीड ट्रिम्स वाली एक स्ट्रैपलेस कोरल-पिंक मिनी ड्रेस ग्लैमरस और यूथफुल लगती है. यह सही जगहों पर फिट होती है और शेल डिटेल एक हल्का समुद्री लुक देती है. यह उस डिनर के लिए परफेक्ट वेकेशन आउटफिट आइडिया है जहां आप चमकना चाहती हैं लेकिन कम्फर्टेबल भी रहना चाहती है.

दिशा पटानी: बोहेमियन बीच ग्लैमर

दिशा बीच लुक को अपनाती हैं और उसे मॉडर्न, पहनने लायक ड्रेपिंग के साथ विंटेज बॉलीवुड ड्रामा का मिश्रण बनाती है.

कियारा आडवाणी: शांत, मॉडर्न रिसॉर्टवियर

कियारा के शांत, मॉडर्न रिसॉर्टवियर को इस लुक में एक चंचल, धूप के लिए तैयार ट्विस्ट दिया गया है. कोरल पिंक, टील और सेज के मल्टी-कलर्ड ट्रॉपिकल प्रिंट में एक स्ट्रैपलेस बैंड्यू कट-आउट बॉडीसूट, जिसे एक सेंट्रल रिंग और एक साफ कीहोल के साथ एक कंटेम्पररी एज दिया गया है. जिसे एक हाई-वेस्टेड सफेद मिनी के साथ पेयर किया गया है जो कमर पर फिट बैठती है और बोल्ड नारंगी, पीले और हरे फूलों से कढ़ाई वाले रफल्ड हेम में फैलती है और मूवमेंट और टेक्सचर के लिए स्कैलप्ड आईलेट लेस से ट्रिम की गई है.

सेलिब्रिटी लुक्स को असल ज़िंदगी में कैसे बदलें

छुट्टियों में स्टार जैसा दिखने के लिए आपको स्टार होने की ज़रूरत नहीं है. यहां कुछ आसान, प्रैक्टिकल नियम दिए गए हैं.

एक स्टेटमेंट पीस चुनें: एक बोल्ड स्कर्ट, एक टेक्स्चर वाली ड्रेस या एक स्टेटमेंट एक्सेसरी. बाकी सब शांत रखें ताकि आंखों को आराम मिलेगा.

कम्फर्ट को एक ग्लैमरस चीज के साथ मिलाएं: एक फ्लोई ड्रेस प्लस मेटैलिक लोफर्स, या डेनिम के साथ एक लक्ज़री बेल्ट है. कम्फर्ट बेस है. स्टाइल एक्सेंट है.

मॉड्यूलर पीस पैक करें: ऐसी चीज़ें लाएं जिन्हें लेयर किया जा सके या ड्रेस अप किया जा सके. एक स्कार्फ टॉप सारोंग और हेडबैंड हो सकता है.

ऐसे फैब्रिक को प्राथमिकता दें जो यात्रा में अच्छे रहें: लिनन, हल्का कॉटन और निट्स जो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, सूटकेस में एक दिन के बाद भी बेहतर दिखते हैं.

एक्सेसरीज को सिंपल और अच्छे से इस्तेमाल करें: एक जोड़ी धूप का चश्मा, एक अच्छा बैग और एक सिंगल स्टेटमेंट ईयररिंग लुक को तुरंत बदल सकता है.

आखिरी बात

करीना कपूर के बोल्ड बीच कट्स से लेकर आलिया भट्ट के कलर-प्ले और दिशा पटानी के बोहो ड्रामा तक, बॉलीवुड हॉलिडे स्टाइल बहुत अलग-अलग तरह का है. चाहे आपको कोरल मिनीज़ पसंद हों या टोनल लिनेन, ये लुक्स आपकी अगली ट्रिप के लिए प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन देते है. एक आइडिया लें उसे अपनी वॉर्डरोब के हिसाब से बदलें और उसे अपना बनाएं. आखिर छुट्टियों में कपड़े पहनना मज़ेदार होना चाहिए.