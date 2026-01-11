ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!

Badtameez Contestants In Bigg Boss History: सलमान खान का सबसे पॉपूलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस लगातार सुर्खियों में रहता है. शो के 19 सीजन पूरे हो चुके हैं. हर सीजन में कोई विनर बनता है, किसी का सफर अधूरा रह जाता है. इस शो को काफी सालों से सलमान खान होस्ट करते आ रहे हैं.

सलमान खान हैं बिग बॉस की जान

सलमान खान के बिना अब बिग बॉस अधूरा रहता है. शो के पॉपूलर होने के पीछे का सबसे अहम कारण खुद सलमान खान है. उनके सामने हर किसी का खड़ा हो पाना लगभग मुश्किल है. हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है. शो में सलमान खान हर वीकेंड एक नई जान और खुशियां लेकर आते हैं. वीकेंड के वार का इंतजार घरवालों से लेकर दर्शकों तक को रहता है. लेकिन कई बार शो के कंटेस्टेंट नियमों का पालन नहीं करते और कई तो सलमान खान से भी बदतमीजी कर देते हैं. बीते सालों में ऐसा कर बार हो चुका है. लेकिन सलमान खान हर बार अपने अंदाज से उन्हें उनकी सही जगह दिखा देते हैं.वहीं बता दें कि बिग बॉस के इतिहास में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, जिन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थीं.

बिग बॉस के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट