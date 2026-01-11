Home > मनोरंजन > Bigg boss > ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!

ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!

Badtameez Contestants In Bigg Boss History: बिग बॉस के घर में कई कंटेस्टेंट्स आए, जिन्होंने शो के दौरान सलमान खान की नाक में दम कर दिया था. जिसके बाद सलमान ने एक ही बार में इन्हें इनकी सही जगह दिखा दी.

By: Preeti Rajput | Published: January 11, 2026 11:25:04 AM IST

ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!


Badtameez Contestants In Bigg Boss History: सलमान खान का सबसे पॉपूलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस लगातार सुर्खियों में रहता है. शो के 19 सीजन पूरे हो चुके हैं. हर सीजन में कोई विनर बनता है, किसी का सफर अधूरा रह जाता है. इस शो को काफी सालों से सलमान खान होस्ट करते आ रहे हैं. 

You Might Be Interested In

सलमान खान हैं बिग बॉस की जान

सलमान खान के बिना अब बिग बॉस अधूरा रहता है. शो के पॉपूलर होने के पीछे का सबसे अहम  कारण खुद सलमान खान है. उनके सामने हर किसी का खड़ा हो पाना लगभग मुश्किल है. हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है. शो में सलमान खान हर वीकेंड एक नई जान और खुशियां लेकर आते हैं. वीकेंड के वार का इंतजार घरवालों से लेकर दर्शकों तक को रहता है. लेकिन कई बार शो के कंटेस्टेंट नियमों का पालन नहीं करते और कई तो सलमान खान से भी बदतमीजी कर देते हैं. बीते सालों में ऐसा कर बार हो चुका है. लेकिन सलमान खान हर बार अपने अंदाज से उन्हें उनकी सही जगह दिखा देते हैं.वहीं बता दें कि बिग बॉस के इतिहास में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, जिन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थीं. 

बिग बॉस के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट

  • पुनीत सुपरस्टार : पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस ओटीटी में एंट्री मारी थी. लेकिन उन्हें शो के पहले दिन ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था. क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही बदतमीजी की जिससे हर कोई परेशान हो गया.
  • बेबिका धुर्वे : ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ में  बेबिका नजर आई थीं. इस शो में वह कई बार सलमान खान से भी भिड़ गई थीं, जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें फटकार लगाई थी.
  • प्रियंका जग्गा: यह बिग बॉस 10 में नजर आई थीं. इस शो में प्रियंका की गंदी जुबान के चलते सलमान खान ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था. 
  • डॉली बिंद्रा: एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा बिग बॉस 4 में नजर आई थीं. इस शो में डॉली ने सलमान खान पर भी बरस पड़ी, जिसके कारण भाईजान उनपर भड़क गए थे. 
  • जुबैर खान: बिग बाज 11 में जुबैर खान शामिल हुए थे. शो में उनकी बदतमीजी देख सलमान खान का गुस्सा फूट पड़ा था. 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: bebika DhurveDolly bindrapriyanka jaggaPuneet SuperstarZubair khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!
ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!
ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!
ये हैं Bigg Boss के सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट्स, नियमों की उड़ा दी थी धज्जियां; Salman Khan ने एक झटके में दिखाई औकात!