समंदर की लहरें और सपनों की उड़ान, यहां जानें मर्चेंट नेवी में कैसे करें अपने करियर की शुरुआत

Why the Merchant Navy Continues to Attract Young Indians: मर्चेंट नेवी हमेशा से भारतीय युवाओं के लिए रोमांच, जिम्मेदारी और वित्तीय स्वतंत्रता (Financial Freedom) का एक अनोखा मेल देखने को मिला है. दरअसल, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का सुनहरा मौका भी देती है.

मर्चेंट नेवी के प्रति आकर्षण की मुख्य वजह

दरअसल, मर्चेंट नेवी में शुरुआती वेतन भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिलता है. हालाँकि, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि Tax-Free (कर-मुक्त) होती है, एनआरआई (NRI) स्टेटस की शर्तों को पूरा करना होता है. इसके अलावा समुद्र में करियर आपको विभिन्न देशों, संस्कृतियों को मुफ्त में देखने का मौका देता है, जो किसी भी अन्य पेशे में संभव नहीं है.

छोटी उम्र से ही बन सकते हैं अधिकारी?

यह सवाल हर उन नौजवानों के मन में पैदा होता है जो मर्चेंट नेवी का सपना देख रहे हैं होते हैं. छोटी उम्र 20-22 साल में ही अधिकारी बनने और बड़ी जिम्मेदारियां संभालने का मौका भी मिलता है. इतना ही नहीं, यहां काम के महीनों के बाद कई महीनों की लंबी छुट्टी भी दी जाती है, जिससे आप अपने पूरे परिवार के साथ एक लंबा समय आसानी से बिता सकते हैं.

मर्चेंट नेवी में कैसे करें अपने करियर की शुरुआत?

समुद्र में करियर शुरू करने के दो मुख्य रास्ते हैं, पहला डेक विभाग (नेविगेशन) और दूसरा इंजन विभाग. 10+2 (PCM – भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक और अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. इसके बाद, IMU-CET भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की सामान्य प्रवेश परीक्षा देना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है.

बात करें कोर्स के बारे में तो, B.Sc. Nautical Science में तीन साल का कोर्स होता है जिससे आप, डेक ऑफिसर बन सकते हैं. इसके साथ ही B.Tech Marine Engineering में चार सालों का कोर्स होता है. तो वहीं, Diploma in Nautical Science सिर्फ एक साल के लिए ही होता है. इसके अलावा मेडिकल फिटनेस भी सबसे ज्यादा मायने रखती है. इसमें आपकी दृष्टि (Eyesight) 6/6 होनी चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.

ग्लैमरस के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण है समुद्र का जीवन

समुद्र का जीवन बाहर से जितना ही ग्लैमरस दिखता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भरा हुआ होता है. इसमें परिवार से महीनों दूर रहना, कठिन मौसम का सामना करना और सख्त अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना शामिल है. इसके अलावा, यह करियर केवल उनके लिए है जिनमें मानसिक मजबूती और अनुशासन है.