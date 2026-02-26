AI Course After 12th: 12वीं बोर्ड के बाद AI में करियर बनाना है? जानिए टॉप 5 कोर्स, जो दिला सकते हैं शानदार कमाई

AI Course After 12th: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज की डिजिटल दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है. हेल्थकेयर, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी समेत हर सेक्टर में AI एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है. अगर आप 12वीं क्लास के बाद ऐसा करियर बनाना चाहते है. जिसमें अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और ग्लोबल मौका मिला है. तो सही AI कोर्स चुनना आपका भविष्य तय कर सकता है. इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में सिर्फ़ डिग्री ही मायने नहीं रखती है. बल्कि सही स्पेशलाइज़ेशन और मजबूत स्किल्स भी जरूरी है.

B.Tech, B.Sc., इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, MCA, या M.Tech जैसे ऑप्शन स्टूडेंट्स को अलग-अलग लेवल पर AI और मशीन लर्निंग में गहराई से जाने का मौका देते है. सही गाइडेंस और तैयारी के साथ AI फील्ड में आने से एक स्टेबल, सम्मानजनक और फ़ायदेमंद करियर बन सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में B.Tech

यह सबसे पॉपुलर और डिमांड वाले अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में से एक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12वीं क्लास में PCM (फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ) शामिल है. एडमिशन आमतौर पर JEE Main या स्टेट-लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम के जरिए होता है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे जाने-माने इंस्टिट्यूट AI में खास ब्रांच देता है.

करियर के मौके: AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग डेवलपर

सैलरी: टॉप कॉलेजों से ग्रेजुएट अच्छे शुरुआती पैकेज कमा सकते है.

AI या डेटा साइंस में B.Sc.

अगर आपको रिसर्च और एनालिटिक्स में दिलचस्पी है, तो B.Sc. एक अच्छा ऑप्शन है. 12वीं क्लास में मैथ जरूरी है. एडमिशन मेरिट या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के आधार पर होता है.

करियर ऑप्शन: डेटा एनालिस्ट AI रिसर्च असिस्टेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल है. यह M.Sc., MCA, या रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए एक मजबूत बेस देता है.

AI में इंटीग्रेटेड B.Tech + M.Tech

कुछ इंस्टिट्यूट पांच साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देता हैं जिसमें UG और PG दोनों डिग्री शामिल होती है. एडमिशन नेशनल लेवल के एग्जाम के जरिए होता है.

करियर का रास्ता: रिसर्च लैब, मल्टीनेशनल कंपनियां, R&D डिपार्टमेंट है. यह उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जो शुरू से ही AI में गहरी एक्सपर्टीज चाहता है.

AI और मशीन लर्निंग में MCA

BCA या B.Sc. (IT/CS) के बाद AI में स्पेशलाइज़ेशन वाला MCA किया जा सकता है. एडमिशन NIMCET के जरिए होता है.

करियर के मौके: AI सॉफ्टवेयर डेवलपर, ML इंजीनियर, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट है. यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो ग्रेजुएशन के बाद AI में करियर बनाना चाहते है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में M.Tech

यह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एडवांस्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है. एडमिशन के लिए आमतौर पर GATE क्वालिफाई करना जरूरी होता है.

करियर के मौके: AI रिसर्चर, डीप लर्निंग स्पेशलिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट

यह डिग्री दुनिया भर में अच्छे मौके और ज़्यादा सैलरी का पोटेंशियल देती है.

12वीं के बाद AI कोर्स चुनते समय अपनी पसंद, एजुकेशनल बैकग्राउंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दें. AI आने वाले सालों में लाखों नौकरियां देगा. आज सही फैसले लेकर, आप कल एक स्टेबल, सम्मानजनक और ज़्यादा सैलरी वाला करियर बना सकते है.