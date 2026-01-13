Home > व्यापार > Gold Price Today: सोना हुआ और महंगा! कीमतों की रफ्तार तेज, खरीदार सोच में पड़े

Gold Price Today: सोना हुआ और महंगा! कीमतों की रफ्तार तेज, खरीदार सोच में पड़े

Gold Price Today: आज 13 जनवरी 2026 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: January 13, 2026 10:17:29 AM IST

Gold
Gold


Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (13 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,42,530 रुपये हो गई.

जानिए 13 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या है 

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,268 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,080 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,705 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,253 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,065 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,690 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,253 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,065 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,690 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,253 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,065 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,690 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,368 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,170 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,980 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,268 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,080 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,705 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,268 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,080 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,705 रुपये हो गई है.

