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पिता दिग्गज नेता, मां भी रही विधायक… बिहार के नए CM सम्राट चौधरी की फैमिली की इनसाइड स्टोरी

Samrat Choudhary Biography: सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम राकेश कुमार है, का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था. वे वर्तमान में बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 14, 2026 4:51:48 PM IST

CM सम्राट चौधरी की फैमिली की इनसाइड स्टोरी
CM सम्राट चौधरी की फैमिली की इनसाइड स्टोरी


Samrat Choudhary Family Deatils: बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा बदलाव देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सत्ता का संतुलन बदल गया. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राज्य में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला. इस राजनीतिक घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी और कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई. अंततः भाजपा विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया, जिससे उनके नेतृत्व में नई राजनीतिक दिशा तय होती दिख रही है.

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सम्राट चौधरी: शुरुआती जीवन और पहचान

सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम राकेश कुमार है, का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था. वे वर्तमान में बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं. अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक मजबूत पहचान बनाई है. युवा अवस्था से ही राजनीति में रुचि रखने वाले सम्राट ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज वे राज्य के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं.

राजनीतिक सफर और उभार

सम्राट चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से की. 1999 में वे राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने, हालांकि कम उम्र के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने दल बदल हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और फिर भाजपा का रुख किया. भाजपा में आने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ाया और 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. उनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया.

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परिवार की मजबूत राजनीतिक विरासत

सम्राट चौधरी के पिता शकुनि चौधरी बिहार के एक कद्दावर नेता रहे हैं. उनका जन्म 4 जनवरी 1936 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था. राजनीति में आने से पहले उन्होंने 15 सालों तक भारतीय सेना में सेवा दी. वे छह बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं और तारापुर विधानसभा क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया. वे जॉर्ज फर्नांडीस के साथ समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और 1998 में खगड़िया से सांसद चुने गए. अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई पार्टियों—कांग्रेस, समता पार्टी, पार्टियों, जनजातियों और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा—में काम किया.

उनकी मां पार्वती देवी भी सक्रिय राजनीति में रही हैं और 1998 में तारापुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थीं. स्थानीय राजनीति में उनका खास प्रभाव रहा. उनका निधन 11 सितंबर 2022 को हुआ.

भाई-बहन और निजी जीवन

सम्राट चौधरी एक बड़े परिवार से आते हैं. उनके कुल पांच भाई-बहन हैं—तीन भाई और दो बहनें. उनके भाई रोहित चौधरी पेशे से इंजीनियर हैं और 2021 में जदयू में शामिल हुए. अन्य भाइयों के नाम धर्मेंद्र, योगेंद्र और राजेश बताए जाते हैं. हालांकि उनकी बहनों के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित है.

सम्राट चौधरी की पत्नी का नाम ममता कुमारी है और उनका विवाह 2007 में हुआ था. उनके दो बच्चे हैं—बेटा प्रणय चौधरी और बेटी चारू प्रिया. वे अपने पारिवारिक जीवन को निजी रखते हैं और लाइमलाइट से दूर रखते हैं.

विवाद और राजनीतिक छवि

सम्राट चौधरी के परिवार का नाम कुछ विवादों से भी जुड़ा रहा है. उनके पिता शकुनी चौधरी 1995 के एक चर्चित मामले में आरोपित रहे थे, जिसमें तारापुर में एक राजनीतिक हिंसा की घटना हुई थी. हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें राहत मिल गई.

इन सबके बावजूद, सम्राट चौधरी ने अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वे बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभर चुके हैं. भाजपा के नेतृत्व में उनकी भूमिका आने वाले समय में राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकती है.

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