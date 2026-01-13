बिहार पॉलिटिक्स में चूड़ा-दही का दांव! विजय सिन्हा के घर आज सियासी जुटान, ‘खेला’ तय?

Bihar News: बिहार में एक बार फिर पारंपरिक दही-चूड़ा की दावत राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र बना है. आज उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर दही-चूड़ा की दावत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे. राजनीतिक गलियारों में सभी की निगाहें इसी कार्यक्रम पर टिकी है. सभी कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से दूरी बना ली है. सोमवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, सदाकत आश्रम में पारंपरिक दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था. सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन पार्टी के छह में से कोई भी विधायक भोज में शामिल नहीं हुआ. इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि सभी कांग्रेस विधायक पार्टी से नाता तोड़ सकते है. अगर ऐसा होता है, तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा.

कांग्रेस में फूट?

रिपोर्ट्स के अनुसार मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पारंपरिक दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन पार्टी के सभी छह विधायक नदारद रहे. दही-चूड़ा भोज में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह हर साल मकर संक्रांति पर मनाई जाने वाली परंपरा है.

एक भी विधायक दही-चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुआ

प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम पार्टी सदस्यों के बीच बातचीत का भी एक मौका था. वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेम चंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर साल मकर संक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन करती है. उन्होंने त्योहार पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना और नफरत के माहौल को खत्म करना ज़रूरी है.

कांग्रेस राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा सहित जनहित से जुड़े मुद्दों पर पूरे राज्य में एक व्यापक अभियान चला रही है. हालांकि, विधायकों की गैरमौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है. गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक लगातार पार्टी से दूरी बना रहे हैं. अब कांग्रेस विधायकों के बीच फूट की चर्चाएं तेज हो गई है.