Home > एंटरटेनमेंट > मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश

मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश

भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री (Bhojpuri Actress) मोनालिसा (Monalisa) एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Post) को लेकर चर्चा में हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 7, 2026 7:17:56 PM IST

Monalisa's Bold and Glam Look
Monalisa's Bold and Glam Look


Monalisa’s Bold and Glam Look: भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में नज़र आ रही हैं. मोनालिसा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक डिजिटल आइकन बन चुकी हैं. जहां, एक्ट्रेस का बोल्ड और ग्लैमरस लुक यह साबित करता है कि वे आज भी भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक मानी जाती हैं. इसके साथ ही उनका फैशन सेंस और बेबाक अंदाज ने इंटरनेट पर एक बार फिर से तहलका मचा दिया है. 

You Might Be Interested In

इंटरनेट सेंसेशन बनीं मोनालिसा

अभिनेत्री मोनालिसा ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अपलोड होते ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. 

Short skirt with a bold shirt/ Picture Source: Instagram

You Might Be Interested In

ग्लैमरस आउटफिट में दिखीं मोनालिसा

इन तस्वीरों में मोनालिसा वाइब्रेंट रंगों के बोल्ड आउटफिट में नज़र आ रही हैं, जो उनके ‘कर्व्स’ और स्टाइल को बखूबी उभारने का काम कर रहा है. 

Off shoulder sweetheart neck top/Picture Source: Instagram

देसी और मॉडर्न का मेल है अद्भुत 

अपनी अदाओं के लिए मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा ज्यादातर  पारंपरिक साड़ी और मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस को ही चुनती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं.

Crochet bralette with a dress/Picture Source: Instagram

तस्वीरों पर आए लाखों लाइक्स-कमेंट्स

उनकी इन तस्वीरों पर भोजपुरी फैंस के साथ-साथ टीवी जगत के चाहने वाले भी प्यार बरसान में जुटे हैं और  उन्हें ‘भोजपुरी क्वीन’ का टैग दिया गया है. 

Classic black and white/Picture Source: Instagram

फिटनेस की मिसाल हैं मोनालिसा

40 की उम्र पार करने के बावजूद भी मोनालिसा की फिटनेस और कॉन्फिडेंस नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों को  कड़ी टक्कर दे रही हैं. मोनालिसा अपनी रील और फोटोशूट के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता रोजाना बढ़ती ही जा रही है. फिलहाल, फैंस उनकी इन तमाम तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाने में जुटे हुए हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: bhojpuri actressBihar EntertainmentBold and Glam LookMonalisaSocial Media Post
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश
मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश
मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश
मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश