मोनालिसा का बोल्ड ग्लैमरस अवतार ने सोशल मीडिया का बढ़ाया तापमान, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे आपके होश

Monalisa’s Bold and Glam Look: भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में नज़र आ रही हैं. मोनालिसा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक डिजिटल आइकन बन चुकी हैं. जहां, एक्ट्रेस का बोल्ड और ग्लैमरस लुक यह साबित करता है कि वे आज भी भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक मानी जाती हैं. इसके साथ ही उनका फैशन सेंस और बेबाक अंदाज ने इंटरनेट पर एक बार फिर से तहलका मचा दिया है.

इंटरनेट सेंसेशन बनीं मोनालिसा

अभिनेत्री मोनालिसा ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अपलोड होते ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

ग्लैमरस आउटफिट में दिखीं मोनालिसा

इन तस्वीरों में मोनालिसा वाइब्रेंट रंगों के बोल्ड आउटफिट में नज़र आ रही हैं, जो उनके ‘कर्व्स’ और स्टाइल को बखूबी उभारने का काम कर रहा है.

देसी और मॉडर्न का मेल है अद्भुत

अपनी अदाओं के लिए मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा ज्यादातर पारंपरिक साड़ी और मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस को ही चुनती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं.

तस्वीरों पर आए लाखों लाइक्स-कमेंट्स

उनकी इन तस्वीरों पर भोजपुरी फैंस के साथ-साथ टीवी जगत के चाहने वाले भी प्यार बरसान में जुटे हैं और उन्हें ‘भोजपुरी क्वीन’ का टैग दिया गया है.

फिटनेस की मिसाल हैं मोनालिसा

40 की उम्र पार करने के बावजूद भी मोनालिसा की फिटनेस और कॉन्फिडेंस नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं. मोनालिसा अपनी रील और फोटोशूट के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता रोजाना बढ़ती ही जा रही है. फिलहाल, फैंस उनकी इन तमाम तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाने में जुटे हुए हैं.