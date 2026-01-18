Home > विदेश > आधा सांप और आधा…ऑस्ट्रेलिया की रेत में मिली हैरान कर देने वाली प्रजाति; दुनिया में मच गई सनसनी

आधा सांप और आधा…ऑस्ट्रेलिया की रेत में मिली हैरान कर देने वाली प्रजाति; दुनिया में मच गई सनसनी

Rare lizard discovery: यह खोज इस बात के बढ़ते सबूतों को पुख्ता करती है कि ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय उत्तर के बड़े हिस्सों में अभी भी बिना दस्तावेज़ों वाले वन्यजीव मौजूद हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 18, 2026 8:07:36 PM IST

New Species of lizard
New Species of lizard


New Species of lizard: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने गल्फ ऑफ़ कारपेंटेरिया में स्लाइडर स्किंक की एक पहले से अज्ञात प्रजाति की पहचान की है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत कम जैविक स्टडी हुई है. यह खोज इस बात के बढ़ते सबूतों को पुख्ता करती है कि ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय उत्तर के बड़े हिस्सों में अभी भी बिना दस्तावेज़ों वाले वन्यजीव मौजूद हैं. यह छोटी छिपकली, जो दस साल के अंतराल पर किए गए सर्वे के दौरान मिली थी, एक ऐसे समूह से संबंधित है जो सूक्ष्म शारीरिक अंतर और अत्यधिक स्थानीय रेंज के लिए जाना जाता है. 
 
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज दूरदराज के इलाकों में लंबे समय तक फील्डवर्क के महत्व को रेखांकित करती है, जहाँ दुर्लभ प्रजातियों को आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सकता है. यह उन संरक्षण क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिलाता है जो बिना ज़्यादा सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किए चुपचाप जैव विविधता की रक्षा करते हैं. आज भी, कुछ प्रजातियाँ केवल कुछ ही मुलाकातों से जानी जाती हैं.

रेत में छिपी: ऑस्ट्रेलियाई छिपकली सिर्फ़ दो बार मिली, दस साल के अंतराल पर

नई प्रजाति का नाम लेरिस्टा मुनुवाजारलू रखा गया है, जो गरवा भाषा से लिया गया है, जिसमें मुनुवा का मतलब ‘नहीं’ और जारलू का मतलब ‘हाथ’ है. यह नाम स्किंक के छोटे अंगों को दर्शाता है, जो स्लाइडर स्किंक में एक आम विशेषता है. इसका सामान्य नाम गल्फ कोस्टल स्लाइडर है. दोनों ज्ञात जीव गल्फ ऑफ़ कारपेंटेरिया में पुंगालिना सेवन एमू वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए थे.
 
यह अभयारण्य यान्युवा और वायी गरवा देश में स्थित है और इसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव संरक्षण द्वारा किया जाता है. दोनों नमूने दस साल के अंतराल पर एकत्र किए गए थे, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह जानवर कितनी दुर्लभता से मिलता है.

गल्फ ऑफ़ कारपेंटेरिया का अध्ययन कम क्यों हुआ है

केप यॉर्क, टॉप एंड या किम्बरली की तुलना में, गल्फ ऑफ़ कारपेंटेरिया में बहुत कम वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुए हैं. पहुँच मुश्किल है, दूरियाँ ज़्यादा हैं, और कई आवास प्रमुख अनुसंधान केंद्रों से दूर हैं. नतीजतन, रेत के नीचे रहने वाले छोटे सरीसृप भी दशकों तक नज़र से बच सकते हैं. ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव संरक्षण के डॉ. एरिडानी मुल्डर ने कहा कि हर नया रिकॉर्ड ज्ञान में कमियों को भरने में मदद करता है. उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अगोचर प्रजातियाँ भी यह समझने में भूमिका निभाती हैं कि उत्तरी पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं.

देखने के बीच एक दशक का अंतर

लेरिस्टा मुनुवाजारलू का पहला नमूना 2012 में ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव संरक्षण, CSIRO और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ़ क्वींसलैंड द्वारा किए गए एक व्यापक जीव-जंतु सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किया गया था. शोधकर्ताओं ने इसकी असामान्य विशेषताओं पर ध्यान दिया, जिसमें प्रत्येक पिछले अंग पर दो पैर की उंगलियाँ और इसके ऊपरी किनारों पर एक हल्की धारी शामिल थी. उस समय, वैज्ञानिकों को संदेह था कि यह एक अज्ञात प्रजाति हो सकती है. टारगेटेड सर्च किए गए, लेकिन कोई और जीव नहीं मिला. सालों तक, यह स्किंक एक पक्की खोज के बजाय सिर्फ़ एक संभावना बनी रही.

जेनेटिक काम से एक नई प्रजाति की पुष्टि हुई

2022 में, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर आगे के सर्वे के लिए पुंगालीना सेवन एमू लौटे. इस काम के दौरान, उन्हें स्किंक का दूसरा जीव मिला. बाद में जेनेटिक एनालिसिस से पुष्टि हुई कि यह दूसरी जानी-मानी प्रजातियों से अलग था, हालांकि यह उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दूसरे लेरिस्टा स्किंक से काफी मिलता-जुलता था. शारीरिक विशेषताओं और जेनेटिक डेटा के इस कॉम्बिनेशन ने वैज्ञानिकों को औपचारिक रूप से इस प्रजाति का वर्णन करने की अनुमति दी, भले ही अब तक सिर्फ़ दो नमूने ही मिले हैं.

कई छिपी हुई प्रजातियों वाला एक जीनस

लेरिस्टा ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सबसे ज़्यादा प्रजातियों वाला सरीसृप जीनस है, जिसमें 98 पहचानी गई प्रजातियाँ हैं. इस ग्रुप के कई सदस्यों का दायरा बहुत सीमित होता है, कभी-कभी यह एक ही क्षेत्र या आवास तक सीमित होता है. कुछ मामलों में, प्रजातियों के बारे में सिर्फ़ एक या दो इकट्ठा किए गए जीवों से ही पता चलता है. यह पैटर्न इस जीनस का अध्ययन करना मुश्किल बनाता है और यह दिखाता है कि अगर सर्वे कम होते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं तो प्रजातियों को कितनी आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सकता है.

संरक्षण कार्य से खोज को समर्थन मिला

पुंगालीना सेवन एमू वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी को 2008 से एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में मैनेज किया जा रहा है. वहाँ का काम जंगली जानवरों को कंट्रोल करने और आग लगने के तरीकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ये दोनों ही छोटे सरीसृपों और ज़मीन पर रहने वाली दूसरी प्रजातियों पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं. रिसर्चर कहते हैं कि लेरिस्टा मुनुवाजारलू की खोज लंबे समय तक सुरक्षा और बार-बार सर्वे के महत्व को दिखाती है. लगातार मैनेजमेंट और फॉलो-अप फील्डवर्क के बिना, इस प्रजाति की कभी पुष्टि नहीं हो पाती.

यह खोज चुपचाप क्या बताती है?

अब तक, गल्फ कोस्टल स्लाइडर सिर्फ़ एक जगह पर पाया जाता है. इससे इसके आवास की लगातार सुरक्षा ज़रूरी हो जाती है, भले ही यह जानवर खुद कम ही दिखता हो. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि गल्फ क्षेत्र में कई ऐसी ही प्रजातियाँ हो सकती हैं, जो नाटकीय खोजों के बजाय धैर्यपूर्ण, विस्तृत काम से सामने आने का इंतज़ार कर रही हैं. कारपेंटेरिया की खाड़ी जैसी जगहों पर, बायोडायवर्सिटी हमेशा खुद को ज़ाहिर नहीं करती. कभी-कभी यह थोड़े समय के लिए दिखती है, कुछ निशान छोड़ जाती है, और फिर से देखे जाने से पहले सालों तक इंतज़ार करती है.

