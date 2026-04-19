Home > विदेश > 7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार

7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार

US-Iran War: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मौत हो गई थी. लेकिन अब तक उनका शव दफन नहीं किया गया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 19, 2026 8:42:20 PM IST

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका-इजरायल के हमलों में हो गई थी.
ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका-इजरायल के हमलों में हो गई थी.


US-Iran War: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनई की मौत के 7 हफ्ते बीत चुके हैं. लेकिन अभी तक उनके अंतरिम संस्कार को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है. इसके पीछे सुरक्षा के अलावा कई और चीजें भी शामिल हैं. 

You Might Be Interested In

अयातुल्ला अली खामेनई का अंतिम संस्कार 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने जानकारी दी कि अयातुल्ला अली खामेनई के अंतिम संस्कार की देरी के पीछे सुरक्षा चिंताओं और लॉजिस्टिक चुनौतियों को मुख्य कारण बताया जा रहा है. ईरानी अधिकारी सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों पर विचार कर रहे हैं. इजरायली हमलों और भीड़ भाड़ की आशंका जताई गई है. 

‘ईरानी शासन इतना डरा हुआ’ – बेहनम तालेब्लू

फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बेहनम तालेब्लू ने कहा कि ईरान की सरकार मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा जोखिम उठाने से बच रही है. आसान शब्दों में कहें तो ईरानी शासन डरा हुआ है. वह कमजोर है और दांव खेलने के लिए तैयार नहीं है. संघर्ष के बीच तेहरान कई तरह की कमजोरियों का सामना कर रहा है. 

You Might Be Interested In

हवाई हमलों में हुई थी खामनेई की मौत 

बता दें कि, 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई की इस साल 28 फरवरी, 2026 को हुई थी. उनकी मौत 
अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए संयुक्त हवाई हमलों में हुई थी. खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. हालांकि, अब तक खामेनेई का शव दफन नहीं किया गया है. यह इस्लामिक गणराज्य की परंपराओं से बिल्कुल परे है.

कहां दफनाया जाएगा शव 

रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई के शव को दफनाने के लिए उनके होमटाउन मशहद को चुना गया है. यह शहर इमाम रेजा दरगाह के लिए मशहूर है. यहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है. जानकारी के मुताबिक, इसी दरगाह के पास शव को दफनाया जाएगा. ताकी स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

You Might Be Interested In
Tags: Ayatollah Ali Khameneiiranisrael iran warUS iran war
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार
7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार
7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार
7 हफ्ते बाद भी दफन नहीं हुआ अली खामेनेई का शव? मौत के बाद भी रहस्य बरकरार