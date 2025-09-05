चलती ट्रेन से लटककर स्टंट कर रहा था शख्स, फिर जो हुआ…

Train stunt viral video: आजकल भारत में हर कोई रील बना रहा है। अपने-अपने मनोरंजन के लिए, लेकिन वहीं कुछ लोग रील बनाने के लिए कुछ भी कर रहे है। कई बार तो सोशल मीडिया (social media) पर ऐसे वीडियो सामने आते है जिसको देखकर रूह काप जाते है। ठीक ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जिसमें एक शख्स चलती ट्रेन से लटककर स्टंट (train stunt video) करते नजर आ रहा है। जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रियां देते हुए लिखा- ऐसे लोगों के लिए जी एक कहावत बनी है। “बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पॉवर हाउस”