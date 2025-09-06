Home > Uncategorized > Gurgaon की बाढ़ से परेशान इस कॉमेडियन ने सरकार को सुनाई खरी खोटी

Gurgaon की बाढ़ से परेशान इस कॉमेडियन ने सरकार को सुनाई खरी खोटी

Gurgaon flooding 2025: भारी बारिश के कारण दिल्ली (delhi) से लेकर गुडगांव (Gurgaon) का हर क्षेत्र के लोग बेहद परेशान है। इस बारिश के कारण लोगों का कामकाज तक रुक गया है।

Published By: Nandani shukla
Published: September 6, 2025 12:53:00 IST

Gurgaon flooding 2025: भारी बारिश के कारण दिल्ली (delhi) से लेकर गुडगांव (Gurgaon) के हर क्षेत्र के लोग बेहद परेशान है। इस बारिश के कारण लोगों का कामकाज तक रुक गया है।ऐसी स्थिती को देखकर महशूर कॉमेडियन गौरव गुप्ता (Comedian Gaurav Gupta) ने अपने शो में सरकार की आलोचन करते नजर आए है। 

