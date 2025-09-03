Home > मनोरंजन > क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया

क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया

Aly Goni Controversy video: पॉपुलर टीवि कपल अली गोनी (Aly Goni)और जैस्मीन भसीन(Jasmin basin) की जोड़ी लोगों के बीच काफी पंसद की जाती है ।

Published By: Nandani shukla
Published: September 3, 2025 12:46:00 IST

Aly Goni Controversy video: पॉपुलर टीवि कपल अली गोनी (Aly Goni)और जैस्मीन भसीन(Jasmin basin) की जोड़ी लोगों के बीच काफी पंसद की जाती है । हाल ही में अली गोनी मुंबई में गणेश उत्सव का हिस्सा बने, जिसकी कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया (social media) पर वायरल हो रही हैं। 

इसी बीच अली गोनी का एक वीडियो विवाद का कारण बन गया है। इस वीडियो में  अली गोनी, जैस्मीन भसीन और निया शर्मा के साथ नजर आ रहे है। जहां दोनों एक्ट्रेसेस ‘गणपति बप्पा मोरया’ का जयकारा करते नजर आ रही है, लेकिन वहीं अली गोनी ने चुप्पी साध ली है। यह वीडियो वायरल (viral video) होते ही लोग तरह-तरह के कमेंट्स करने लगे है। 

क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया

क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया

क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया
क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया
क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया
क्या गणपति पंडाल में Aly Goni को आ रही थी शर्म? लोगों को नहीं पसंद आया यह रवैया
