टीचर्स डे पर प्रिंसिपल ने कर डाला 'कांड', वीडियो देख लोग बोले- 'बेशर्म कहीं का'

Principal ashamed video: 5 सितंबर को पूरे भारत में टीचर्ड डे (teacher day 2025) मनाया जाएगा। इस दिन टीचर्स के योगदान को याद किया जाता है। लोग भी इस दिन अपने-अपने टीचर्स को शुक्रिया कहते हैं।

Published By: Nandani shukla
Published: September 3, 2025 16:37:00 IST

Principal ashamed video: 5 सितंबर को पूरे भारत में टीचर्ड डे (teacher day 2025) मनाया जाएगा। इस दिन टीचर्स के योगदान को याद किया जाता है। लोग भी इस दिन अपने-अपने टीचर्स को शुक्रिया कहते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरी टीचर्स कम्यूनिटी को शर्मसार कर दिया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक स्कूल में प्रिंसिपल मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 

यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे की है। आरोप है कि स्कूल में छात्राओं के साथ अक्सर छात्र बदतमीजी और छेड़खानी करते हैं। इसकी शिकायत लेकर जब अभिभावक प्रिंसिपल के पास जाते हैं, तो वो उनके साथ मारपीट करते हैं। इस घटना की पूरा वीडियो वहां खड़ा एक शख्स बनता है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं।

