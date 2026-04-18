Raebareli news: पति से विवाद के बाद विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, मायके पक्ष ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

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Raebareli news: रायबरेली के लालगंज क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति से विवाद के बाद एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. संत नगर मोहल्ले में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन मायके पक्ष ने इसे प्रताड़ना से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
पति-पत्नी के विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम
जानकारी के अनुसार, सरेनी क्षेत्र के कुशल खेड़ा की रहने वाली गुड़िया देवी (35) अपने पति राकेश यादव के साथ संत नगर में किराए के मकान में रह रही थीं. मोहल्ले वालों के मुताबिक, शुक्रवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. शनिवार सुबह जब पति काम पर चला गया और उनकी 12 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी, तभी महिला ने यह कदम उठा लिया.
घर के आंगन में फंदे से लटका मिला शव
बताया जा रहा है कि गुड़िया देवी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी साड़ी से फंदा बनाकर आंगन में लगे लोहे के जाल से लटक गईं. काफी देर तक कोई हलचल न होने पर आसपास के लोगों को शक हुआ. जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए—महिला का शव फंदे से लटका हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.
मायके पक्ष ने लगाए प्रताड़ना के आरोप
घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि गुड़िया देवी को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि उसे मजबूर किया गया है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
पुलिस जुटी सच्चाई तलाशने में
पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौत के पीछे असली कारण क्या है-यह एक क्षणिक कदम था या लंबे समय से चल रही प्रताड़ना का परिणाम.
इलाके में पसरा सन्नाटा, कई सवाल खड़े
इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है. एक मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है, वहीं स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है.
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