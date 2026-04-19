Raebareli Tragedy: पत्नी के मायके जाने से टूटा ‘पिटू’ का दिल! नशे की लत और कलह ने छीनी जिंदगी

मामले में एक भावुक मोड़ तब आया जब पता चला कि बीते 3 मार्च को पत्नी प्रीती सिंह किसी बात पर नाराज होकर अपने मायके (उमरौडा डेरवा, प्रतापगढ़) चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद से जितेंद्र काफी अकेला महसूस कर रहा था. बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले भी दोनों के बीच फोन पर कुछ मनमुटाव हुआ था. शनिवार रात जब घर के लोग सो रहे थे, तभी जितेंद्र ने मौत का रास्ता चुन लिया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग माता-पिता की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं. गांव में चर्चा है कि अगर नशे की लत और घरेलू विवाद को समय रहते सुलझा लिया गया होता, तो आज दो भाइयों में छोटा जितेंद्र उनके बीच होता. फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है.

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गदागंज थानाध्यक्ष दयानंद तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. युवक ने फांसी लगाकर जान दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल परिजनों की ओर से तहरीर मिलने का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.