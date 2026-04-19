Raebareli Tragedy: पत्नी के मायके जाने से टूटा ‘पिटू’ का दिल! नशे की लत और कलह ने छीनी जिंदगी

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Raebareli Tragedy: गदागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त कोहराम मच गया, जब शनिवार की रात एक 40 वर्षीय युवक का शव घर के भीतर फंदे से लटकता मिला. मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके चले जाने और घरेलू कलह के कारण युवक तनाव में था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
20 साल का साथ, फिर क्यों आई दरार?
पूरे जय सिंह का पुरवा निवासी जितेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू सिंह (40) पुत्र श्याम प्रकाश सिंह की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी. घर में बुजुर्ग माता-पिता और दो भाइयों का भरा-पूरा परिवार था, लेकिन पिछले कुछ समय से खुशियों को किसी की नजर लग गई थी. ग्रामीणों की मानें तो जितेंद्र नशे का आदी हो चुका था, जिसके चलते अक्सर घर में किचकिच होती थी.
पत्नी की नाराजगी ले डूबी जान!
मामले में एक भावुक मोड़ तब आया जब पता चला कि बीते 3 मार्च को पत्नी प्रीती सिंह किसी बात पर नाराज होकर अपने मायके (उमरौडा डेरवा, प्रतापगढ़) चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद से जितेंद्र काफी अकेला महसूस कर रहा था. बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले भी दोनों के बीच फोन पर कुछ मनमुटाव हुआ था. शनिवार रात जब घर के लोग सो रहे थे, तभी जितेंद्र ने मौत का रास्ता चुन लिया.
पुलिस के अनुसार?
गदागंज थानाध्यक्ष दयानंद तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. युवक ने फांसी लगाकर जान दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल परिजनों की ओर से तहरीर मिलने का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग माता-पिता की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं. गांव में चर्चा है कि अगर नशे की लत और घरेलू विवाद को समय रहते सुलझा लिया गया होता, तो आज दो भाइयों में छोटा जितेंद्र उनके बीच होता. फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है.
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