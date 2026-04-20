Home > उत्तर प्रदेश > NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान

NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान

NH-19 accidents Mathura: मथुरा के एनएच-19 पर 5 दिन में 4 बड़े हादसे, 5 लोगों की मौत और 7 घायल, रॉन्ग साइड वाहनों, टूटे फुटपाथ और सुरक्षा संकेतों की कमी बनी हादसों की वजह, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 20, 2026 6:03:27 PM IST

मथुरा-आगरा रोड पर खौफनाक हालात, लगातार बढ़ रहे हादसे
मथुरा-आगरा रोड पर खौफनाक हालात, लगातार बढ़ रहे हादसे


NH-19 accidents Mathura: मथुरा के फरह क्षेत्र में आगरा-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है. टूटे फुटपाथ, चेतावनी संकेतों का अभाव, ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा इंतजामों की कमी और रॉन्ग साइड से दौड़ते वाहन लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं. बीते पांच दिनों में इस हाईवे पर चार बड़े हादसों में पांच लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सात लोग घायल हुए हैं. इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुली है.

रॉन्ग साइड टक्कर में युवक की मौत

रविवार रात करीब 10:30 बजे मथुरा की ओर से बाइक से आ रहे बाबूगढ़ निवासी कल्लू, रंजीत और वृंदावन निवासी श्याम सिंह की बाइक में फरह की ओर से रॉन्ग साइड आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को सीएचसी फरह में भर्ती कराया गया.

बस की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की गई जान

इसी रात करीब 10:15 बजे ग्राम बेरी निवासी भगत सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली में गेहूं लेकर जा रहे थे. महुअन टोल प्लाजा के पास पीछे से आई ईदगाह डिपो की बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि भगत सिंह की सीएचसी में उपचार के दौरान मौत हो गई.

बाइक रेस बनी मौत की वजह

शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे आगरा निवासी शिवम (19) और राया निवासी राशिद (22) के बीच बाइक रेस की शर्त लगी थी. मथुरा से आगरा जाते समय रैपुरा जाट फ्लाईओवर पर दोनों बाइकें आपस में टकरा गईं. इस हादसे में पांच युवक घायल हुए, जिनमें शिवम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य चार घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया.

डंपर ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला

बुधवार रात 10:45 बजे लेदर फैक्ट्री से साइकिल से घर लौट रहे फरह निवासी मजदूर प्रमोद भारती और आसिफ को हिंदुस्तान कॉलेज के सामने रॉन्ग साइड से आए मिट्टी से भरे डंपर ने कुचल दिया. इस हादसे में प्रमोद की मौके पर मौत हो गई, जबकि आसिफ को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम नदारद

स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच-19 पर कई जगह फुटपाथ टूटे पड़े हैं और कई स्थानों पर बने ही नहीं हैं. ब्लैक स्पॉट पर न तो रिफ्लेक्टर लगे हैं, न ही स्पीड लिमिट बोर्ड और न चेतावनी संकेतक मौजूद हैं. इससे रात में अंधेरा और दिन में रॉन्ग साइड वाहनों की आवाजाही हादसों को और बढ़ा रही है. लोगों का आरोप है कि एनएचएआई और पुलिस केवल हादसों के बाद ही सक्रिय होती है. लगातार हो रही मौतों के बावजूद अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

You Might Be Interested In

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

You Might Be Interested In
Tags: nh-19 accidents mathuraroad safety india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान
NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान
NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान
NH-19 बना मौत का हाईवे, हादसों का सिलसिला जारी, 5 दिन में पांच लोगों की गई जान