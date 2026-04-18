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Etawah Land Grab case: इटावा में दबंगों का आतंक, हथियारों के दम पर जमीन कब्जाने की कोशिश

Etawah Land Grab case: इटावा के कुनैरा गांव में एक किसान ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने हथियारों के बल पर उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की. पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 18, 2026 12:48:34 PM IST

इटावा में किसान पर हमला, प्रशासन से सुरक्षा की मांग
इटावा में किसान पर हमला, प्रशासन से सुरक्षा की मांग


Etawah Land Grab case: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से जमीन कब्जाने और दबंगई का गंभीर मामला सामने आया है. थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के ग्राम कुनैरा में एक किसान ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग हथियारों के साथ उसकी जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. घटना के बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है.

जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी अंतर्गत ग्राम कुनैरा निवासी बलराम सिंह पुत्र स्वर्गीय कोमल सिंह ने डीएम और एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कुनैरा पावर हाउस के सामने गाटा संख्या 390 में उसकी करीब पांच बीघा जमीन है, जहां कोकिला उत्सव गार्डन संचालित होता है. पीड़ित के अनुसार, 10 अप्रैल की शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपने गार्डन पर मौजूद था, तभी कई लोग एक साथ वहां पहुंचे और जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगे.

हथियारों के साथ पहुंचे दबंग

बलराम सिंह ने आरोप लगाया कि मनोज यादव निवासी शांति कॉलोनी, सतेंद्र सिंह यादव, कमलेश कुमार यादव निवासी पुरानी पीएसी गली अशोक नगर, राहुल वर्मा निवासी शांति कॉलोनी, अजय यादव और राजेश यादव निवासी कंचनपुर (करहल, मैनपुरी), उदय प्रताप निवासी नगला डरू थाना भरथना और मधुसूदन निवासी ग्राम चनेठी थाना भरथना समेत अन्य लोग हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे. इन सभी के हाथों में रिवॉल्वर, रायफल और बंदूक थीं और वे जमीन पर कब्जा करने की नीयत से धमकाते हुए आगे बढ़े.

विरोध करने पर की गई मारपीट

पीड़ित ने बताया कि जब उसने अपने पुत्र सुनील कुमार के साथ मिलकर आरोपियों का विरोध किया, तो सभी दबंग आक्रामक हो गए. उन्होंने गाली-गलौज करते हुए दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी और लात-घूंसों व थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा. शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच-बचाव कर पीड़ित और उसके बेटे को बचाया.

रायफल तानकर दी जान से मारने की धमकी

घटना के दौरान आरोप है कि मनोज यादव ने बलराम सिंह की छाती पर रायफल तान दी और धमकी देते हुए कहा कि यह जमीन उनकी है और यदि इसे नहीं छोड़ा गया तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा. इसके बाद सभी आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

परिवार में दहशत, प्रशासन से सुरक्षा की मांग

घटना के बाद से पीड़ित और उसका परिवार गहरे डर में है. बलराम सिंह ने प्रशासन से अपील की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसकी जमीन को अवैध कब्जे से बचाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि दबंगों की धमकियों के चलते उन्हें अपने और परिवार के जान-माल का खतरा बना हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए.

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