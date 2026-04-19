Home > उत्तर प्रदेश > Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर

Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर

Sudden death police station India: सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय वृद्ध की अचानक मौत से हड़कंप मच गया. राम निवास जमीनी विवाद को लेकर थाने में तहरीर देने आए थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 19, 2026 2:50:50 PM IST

थाने के बाहर बिगड़ी तबीयत, 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में सनसनी
थाने के बाहर बिगड़ी तबीयत, 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में सनसनी


Sudden death police station India: सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बेनीपुर उर्फ पुरैना निवासी लगभग 60 वर्षीय राम निवास की अचानक मौत हो गई. थाने के सामने हुई इस घटना ने आसपास मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया.

जमीनी विवाद में तहरीर देने पहुंचे थे राम निवास

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राम निवास किसी जमीनी विवाद को लेकर इटवा थाने में तहरीर देने आए थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं गिर पड़े. घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. घटना के बाद परिजनों और वहां मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) इटवा ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार और आसपास के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

You Might Be Interested In

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

अचानक हुई इस दुखद घटना से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अस्पताल परिसर में मातम का माहौल बना हुआ है और परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर वृद्ध की अचानक मौत के पीछे हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.
disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: police station in siddharthnagarsudden death police station india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर
Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर
Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर
Sudden death police station India: तहरीर देने आए वृद्ध की थाने के सामने मौत, जमीनी विवाद में देने पहुंचे थे तहरीर