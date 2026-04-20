Chandauli train accident: डीडीयू स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन पकड़ने के दौरान फिसली महिला, बायां पैर कटा

Chandauli train accident: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले स्थित डीडीयू नगर रेलवे स्टेशन पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रेन पकड़ने की कोशिश में एक महिला फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच गिर गई, जिससे उसका बायां पैर घुटने के नीचे से कट गया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ट्रेन पकड़ने के दौरान हुआ हादसा

डीडीयू नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर यह घटना उस समय हुई जब एक महिला ट्रेन पकड़ने के प्रयास में अचानक फिसल गई. संतुलन बिगड़ने के कारण वह प्लेटफार्म और ट्रैक के बीच जा गिरी और इसी दौरान गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गई. हादसा बेहद भयावह था, जिसमें महिला का बायां पैर घुटने के नीचे से कट गया.

मेमू ट्रेन की चपेट में आई महिला

घटना प्लेटफार्म नंबर चार पर पोल नंबर 673/1451 के पास हुई. बताया गया कि महिला 63230 बनारस-आरा मेमू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई थी. हादसे के तुरंत बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया.

आरपीएफ ने दिखाई तत्परता, बचाई जान

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. आरपीएफ के उप-निरीक्षक अमरदीप और ए.के. मीना अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबसे पहले ट्रेन को रुकवाया. इसके बाद टीम ने महिला को ट्रैक से बाहर निकाला. उस समय महिला अचेत अवस्था में थी. आरपीएफ कर्मियों ने उसे स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया.

लोको अस्पताल से ट्रामा सेंटर रेफर

घायल महिला को एम्बुलेंस के जरिए लोको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं.

मोबाइल से परिजनों को दी गई सूचना