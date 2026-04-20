Bareilly wedding violence: बरेली में शादी समारोह में  खूनी खेल, युवक पर लाठी-डंडों और हथियारों से जानलेवा हमला

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Bareilly wedding violence: बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय रणक्षेत्र में बदल गया, जब आधी रात कुछ हमलावरों ने एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
मैरिज लॉन में हुआ खूनी विवाद
यह घटना तियूलिया अंडरपास के पास स्थित ग्रीन गार्डन मैरिज लॉन की है, जहां एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था. देर रात चल रहे कार्यक्रम के दौरान अचानक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और माहौल अफरा-तफरी में बदल गया.
लाठी-डंडों और हथियारों से किया हमला
ग्राम जौहरपुर निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र धर्मेंद्र श्रीवास्तव अपने पड़ोसी जानकी प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में शामिल होने गया था. रात करीब एक बजे ग्राम तियूलिया निवासी अजय गंगवार अपने 5–6 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा. आरोप है कि सभी हमलावर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने अचानक धर्मेंद्र पर हमला कर दिया.
सिर पर गंभीर चोट, हालत नाजुक
हमले के दौरान धर्मेंद्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. हमले के बाद आरोपी युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी अजय गंगवार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है. थाना फतेहगंज पश्चिमी प्रभारी प्रयागराज सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. पुलिस घटना के पीछे के कारणों की भी गहराई से जांच कर रही है.
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