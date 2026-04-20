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परशुराम जयंती पर हथियारों का प्रदर्शन, युवकों ने लहराईं तलवार-फरसे; तस्वीरें वायरल

Uttar Pradesh: बलिया जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में भीड़ के बीच खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है.

By: Preeti Rajput | Published: April 20, 2026 1:00:47 PM IST

वायरल वीडियो में भीड़ के बीच खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है.
वायरल वीडियो में भीड़ के बीच खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है.


Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भीड़ के बीच खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं. वे तलवार और फरसा जैसे शस्त्र लहराते हुए मंच तक पहुंचते दिखाई देते हैं.

परशुराम जयंती पर हथियारों का प्रदर्शन

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बलिया शहर के कोतवाली क्षेत्र स्थित भृगु मंदिर परिसर का है, जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और मंच पर कई राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियां भी उपस्थित थीं. इसी दौरान युवकों का एक समूह हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए मंच पर पहुंचा और नारेबाजी की.

लहराई गईं तलवार-फरसे

जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख मृत्युंजय तिवारी उर्फ बबलू द्वारा किया गया था. कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला सहित कई प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया था. नेताओं के आगमन से पहले ही युवकों द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

हथियारों का प्रदर्शन करना

ध्यान देने वाली बात यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है. भारतीय कानून, विशेष रूप से आर्म्स एक्ट और शस्त्र नियम 2016, हथियारों के उपयोग और प्रदर्शन को सख्ती से नियंत्रित करते हैं. बिना वैध लाइसेंस या सरकारी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर हथियार दिखाना दंडनीय है. हालांकि कुछ लोग इसे धार्मिक परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन कानून के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. यदि किसी भी गतिविधि से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका होती है, तो प्रशासन को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. 
 
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Tags: Ballia viral videohome-hero-pos-7Parshuram Jayanti Ballia
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