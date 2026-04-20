Amethi Road Accident: अमेठी में भीषण सड़क हादसा, डंपर-बाइक टक्कर में युवक की मौत, एक गंभीर

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Amethi Road Accident: उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन युवकों की जिंदगी बदल दी. तेज रफ्तार डंपर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं तीसरा युवक चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
तेज रफ्तार डंपर ने मारी जोरदार टक्कर
जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली-अयोध्या मार्ग स्थित तेतारपुर गांव के पास यह हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक बुरी तरह प्रभावित हुए. इस दर्दनाक हादसे में सत्यम नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दुर्गेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जगदीशपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.
तीसरा युवक बाल-बाल बचा
हादसे के वक्त बाइक पर सवार तीसरा युवक विशाल पूरी तरह सुरक्षित बच गया. उसे किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. जानकारी के अनुसार, स्प्लेंडर बाइक (UP 36 W4114) पर सवार तीनों युवक—विशाल, दुर्गेश कुमार और सत्यम-जगदीशपुर से मोहनगंज की ओर जा रहे थे. इसी दौरान डंपर (UP 78 GT 9537) से उनकी टक्कर हो गई.
पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू कराया गया. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है, लेकिन हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है और पूरे मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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