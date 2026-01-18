Home > क्रिकेट > IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास

IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास

IND vs NZ 3rd ODI: रोहित शर्मा से कप्तानी संभालने वाले शुभमन गिल अभी भी कप्तान के तौर पर अपनी पहली वनडे सीरीज़ जीत की तलाश में हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 18, 2026 10:07:41 PM IST

IND vs NZ 3rd ODI
IND vs NZ 3rd ODI


IND vs NZ 3rd ODI Result: भारत ने पहली बार अपने घर पर न्यूज़ीलैंड से बाइलेटरल वनडे इंटरनेशनल (ODI) सीरीज़ हारी है. यह सिलसिला टूट गया है, और इसके पीछे डैरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के दो शानदार शतक हैं. हालांकि विराट कोहली ने भी शतक लगाकर जवाब दिया, लेकिन यह सब बेकार गया क्योंकि हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी को छोड़कर बाकी भारतीय बैटिंग लाइनअप फेल हो गई.
 
रोहित शर्मा से कप्तानी संभालने वाले शुभमन गिल अभी भी कप्तान के तौर पर अपनी पहली वनडे सीरीज़ जीत की तलाश में हैं, क्योंकि वह अब तक दो सीरीज़ 2-1 से हार चुके हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ.

शुरुआती झटकों के बाद न्यूज़ीलैंड की मज़बूत वापसी

अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआती झटके दिए, जिससे 1.1 ओवर के बाद स्कोर 5-2 हो गया. कुछ देर बाद विल यंग आउट हो गए, जिससे मुश्किल लग रही थी, लेकिन डैरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स ने 218 रनों की पार्टनरशिप की, जो वनडे इतिहास में पहली बार हुआ जब न्यूज़ीलैंड के दो बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ एक ही पारी में शतक बनाए.
 
मिशेल ने 15 चौकों और तीन छक्कों के साथ एक शानदार पारी खेली, जबकि फिलिप्स ने नौ चौकों और तीन छक्कों के साथ उनका साथ दिया.
 
डैरिल मिशेल ने इस सीरीज़ में दबदबा बनाया, और सीरीज़ में उनके 352 रन अब तीन मैचों की बाइलेटरल वनडे सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं. इससे कीवी टीम भारत के सामने 338 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब रही.

कोहली का शतक नहीं आया काम

रोहित शर्मा और शुभमन गिल को भारत को एक ठोस शुरुआत देने का काम सौंपा गया था, लेकिन अनुभवी रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हो गए. इसके तुरंत बाद गिल भी आउट हो गए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए.
 
कुछ देर के लिए, नीतीश रेड्डी, जिन्होंने अर्धशतक बनाया, ने विराट कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की. उनके आउट होने के बाद, जडेजा आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
 
फिर यह कोहली और हर्षित राणा पर निर्भर था, जिन्होंने 99 रनों की पार्टनरशिप की, जिसमें युवा तेज़ गेंदबाज़ ने कुछ बड़े शॉट लगाए, और अनुभवी खिलाड़ी ने शानदार बैटिंग करते हुए एक और वनडे शतक बनाया. राणा की 43 गेंदों में 52 रनों की पारी ने भारतीय फैंस में उम्मीद जगाई, लेकिन जब वह आउट हुए, तो सब कुछ खत्म हो गया. कोहली भी जल्द ही 124 रन बनाकर आउट हो गए, और बाकी के बल्लेबाज भी जल्दी ही आउट हो गए.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Harshit Ranahome-hero-pos-2IND vs NZ 3rd ODI ResultIndia vs New ZealandNitish Reddyvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास
IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास
IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास
IND vs NZ 3rd ODI: कोहली का शतक नहीं आया काम, हर्षित-नीतिश की पारी भी गई बेकार…इंदौर वनडे जीतकर न्यूज़ीलैंड ने भारत में रच दिया इतिहास