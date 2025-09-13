99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह

Puja Ghar Vastu Tips: घर में पूजा स्थान को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जिसका घरों में काफी ध्यान रखा जाता है और साफ -सफाई भी रोज की जाती हैं। लेकिन लेकिन 99% से ज्यादा लोग पूजा स्थल में जानें-अनजानें ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसा होने से घर में कलेश होता है, जीवन में संकट आते है और व्यपार में घाटा होने लगता है। तो चलिए जानते हैं, क्या हैं वो बड़ी गलतीयां जो पूजा स्थल में नहीं करनी चाहिए

पूजा घर में कभी भी बहुत सारे भगवान के फोटो नहीं रखने चाहिए, इसकी जगह आप अपने पूजा घर में अपने इष्ट देवी-देवता की फोटो रख सकते हैं या फिर आप जिस एक भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं उनकी मुर्ती या फोटो आपको रखनी चाहिए.

ज्यादातर लोग अपने पूर्वजों की फोटो को पूजा घर में रखते हैं, जो की एक बड़ी गलती है, ऐसा करना गलत माना जाता है. वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर बेहद शुद्ध स्थान होता है जहां केवल देवी-देवताओं और धार्मिक प्रतीकों को रखना ही शुभ होता है. वहीं पूर्वजों की तस्वीरें और स्मृतियां पूर्व के अतीतों से जुड़ी होती है, जिसे पूजा घर में रखने से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में घर के कलेश बढ़ सकते हैं.

मुरझाए फूल और बासी प्रसाद भी पूजा घर स्थान पर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चींटियां और कीड़े पूजा स्थान पर आते है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन में भी नुकसान होने की संभावना रहता है.

इसके अलावा रोज पूजा के स्थान को साफ करने के लिए आप महीने के कुछ दिन निर्धारित कर सकते हैं. बता दें कि पूजा घर की साफ सफाई के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है. इसके अलावा आप महीने में एक दिन नमक, हल्दी और गंगाजल से पूजा स्थान की सफाई करनी चाहिए.

घर के मंदिर को लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए आप सुरक्षा यंत्र रख सकते हैं, ऐसी करने से पूजा स्थान की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और घर में भी शांती का माहोल बना रहता है.