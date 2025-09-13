Home > धर्म > 99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह

99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह

Vastu Tips For Puja Ghar: हर घर में मंदिर होता है और उस जगह को बेहद पवित्र माना जाता हैं। लेकिन 99% लोग पूजा स्थल में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित होती है और घर से लेकर व्यपार तक सब खराब होने लगता है, तो चलिए जानते हैं, क्या हैं वो बड़ी गलतीयां

By: chhaya sharma | Last Updated: September 13, 2025 12:45:31 PM IST

Vastu Tips For Puja Ghar
Vastu Tips For Puja Ghar

Puja Ghar Vastu Tips: घर में पूजा स्थान को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जिसका घरों में काफी ध्यान रखा जाता है और साफ -सफाई भी रोज की जाती हैं। लेकिन लेकिन 99% से ज्यादा लोग पूजा स्थल में जानें-अनजानें ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसा होने से घर में कलेश होता है, जीवन में संकट आते है और व्यपार में घाटा होने लगता है। तो चलिए जानते हैं, क्या हैं वो बड़ी गलतीयां जो पूजा स्थल में नहीं करनी चाहिए 

  • पूजा घर में कभी भी बहुत सारे भगवान के फोटो नहीं रखने चाहिए, इसकी जगह आप अपने पूजा घर में अपने इष्ट देवी-देवता की फोटो रख सकते हैं या फिर आप जिस एक भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं उनकी मुर्ती या फोटो आपको रखनी चाहिए.    
  • ज्यादातर लोग अपने पूर्वजों की फोटो को पूजा घर में रखते हैं, जो की एक बड़ी गलती है, ऐसा करना गलत माना जाता है. वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर बेहद शुद्ध स्थान होता है जहां केवल देवी-देवताओं और धार्मिक प्रतीकों को रखना ही शुभ होता है. वहीं पूर्वजों की तस्वीरें और स्मृतियां पूर्व के अतीतों से जुड़ी होती है, जिसे पूजा घर में रखने से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में घर के कलेश बढ़ सकते हैं. 
  • मुरझाए फूल और बासी प्रसाद भी पूजा घर स्थान पर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चींटियां और कीड़े पूजा स्थान पर आते है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन में भी नुकसान होने की संभावना रहता है. 
  • इसके अलावा रोज पूजा के स्थान को साफ करने के लिए आप महीने के कुछ दिन निर्धारित कर सकते हैं. बता दें कि पूजा घर की साफ सफाई के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है. इसके अलावा आप महीने में एक दिन नमक, हल्दी और गंगाजल से पूजा स्थान की  सफाई करनी चाहिए. 
  • घर के मंदिर को लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए आप सुरक्षा यंत्र रख सकते हैं, ऐसी करने से पूजा स्थान की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और घर में भी शांती का माहोल बना रहता है. 

Tags: Puja Ghar Vastu TipsVastuVastu ShastraVastu TipsVastu Tips For Puja Ghar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह
99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह
99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह
99% लोग पूजा घर में करते हैं ये गलतियां! अगर आप भी हैं शामिल तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो हो जाएगा सब तबाह