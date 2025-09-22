Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई
Home > धर्म > Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई

Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई

Shardiya Navratri Ke Upay: नवरात्रि के दौरान तंत्र विद्या के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. कहा जाता है कि नवरात्रि में किया गया छोटा सा भी उपाय,बड़ा फलदायक होता है, ऐसे में अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बार-बार रुकावट आ रहा हैं, तो आप नवरात्रि के इन दिनों में इस टोटके को कर सकते हैं

By: chhaya sharma | Published: September 22, 2025 5:59:59 PM IST

Shardiya Navratri 2025 upay Totke remedies
Shardiya Navratri 2025 upay Totke remedies

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवरात्रि के दौरान तंत्र विद्या के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. कहा जाता है कि नवरात्रि में किया गया छोटा सा भी उपाय,बड़ा फलदायक होता है, ऐसे में अगर आप भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपाय करके अपने जीवन को सरल बना सकते है और सुख और समृद्धि आनंद ले सकते हैं. अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बार-बार रुकावट आ रहा हैं, तो आप नवरात्रि के इन दिनों में इस टोटके को कर सकते हैं,  ऐसा करने से आपकी परेशानी जल्द ही खत्म हो सकती है और आपके घर शादी की शहनाई बज सकती है.

नवरात्रि के दौरान करें ये टोटके, विवाह में आ रही अड़चनें होंगी दूर

  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आगर विवाह में देरी हो रही बार-बार रुकावट आ रहा हैं, तो आप माता कात्यायनी की विशेष पूजा और आराधना, कहा जाता है कि नवरात्रि में ऐसा करने से  जल्द विवाह के योग बनते हैं. वहीं मनचाहे जीवनसाथी से शादी करने के लिए  नवरात्रि में मां महागौरी की पूजा और आराधना करनी चाहिए.
  • शारदीय नवरात्रि के दौरान, जिसकी शादी में रुकावट आ हो उसे  लाल वस्त्र धारण करके मां दुर्गा को अपनी उम्र के जितने लॉन्ग अर्पित करने चाहिए और अर्पित किए गए लॉन्ग को प्रसाद के रूप में अपने पास रखना चाहिए और समय-समय पर इसका सेवन करना चाहिए, माना जाता है कि ये टोटका बेहद असरदार है और ऐसा करने से विवाह की सभी रुकावटें दूर होती हैं
  • नवरात्रि के दौरान माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए, जो माता रानी को बेहद ज्यादा पसंद है. इसके बाद माता कात्यायनी की पूजा के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए और उनसे विवाह की प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा करने से विवाह की बात जल्द ही पक्की हो सकती है.
  • शारदीय नवरात्रि के दौरान एक लाल कलर चुनरी में हल्दी और एक चांदी का सिक्का रखकर दो गांठ लगाकर माता रानी को समर्पित करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए. ऐसा करने से विवाह की बाधा दूर होने लगती है और घर में जल्द ही शहनाई बजती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: NavratriNavratri 2025Navratri RemediesNavratri TotkeNavratri Upayshardiya navratrishardiya navratri 2025Totke For marriage
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई
Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई
Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई
Navratri Ke Upay: नहीं हो रही शादी, आ रही है बार-बार अड़चनें, तो करें ये असरदार टोटके, जल्द बजेगी घर में शहनाई