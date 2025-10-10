Karwa Chauth 2025: निकला चांद; सुहागिनों ने किया पति का दीदार, की लंबे उम्र की कामना
Karwa Chauth 2025: निकला चांद; सुहागिनों ने किया पति का दीदार, की लंबे उम्र की कामना

Karawa Chauth 2025 Moonrise :महिलाओं ने पूरे दिन उपवास रखा और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: October 10, 2025 8:10:28 PM IST

Karwa Chauth 2025 Moonrise : सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. सुहागिन महिलाओं ने दिन भर व्रत रखा, रात में छलनी से चांद का दीदार किया और फिर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया.

पतियों की दीर्घायु की कामना

चंद्रोदय होते ही महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर अपने पतियों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की. नवविवाहित महिलाओं ने अपने पहले करवा चौथ पर विशेष उत्साह दिखाया और पतियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया. देश भर में महिलाओं ने शुभ ज्योतिषीय संयोग के अनुसार करवा चौथ बड़े उत्साह के साथ मनाया. मंदिरों में जाकर महिलाओं ने चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा की और अपने परिवार के लिए सुख-शांति और खुशहाली की कामना की. नवविवाहित महिलाओं ने भी वृद्ध महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. पूजा की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थीं. महिलाओं ने सोलह श्रृंगार कर करवे में गेहूं भरकर उस पर मिठाई और दक्षिणा रखकर पूजा में भाग लिया. शाम को विधि-विधान से पूजा के बाद सभी बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार करने लगीं. जिन महिलाओं के पति बाहर थे, उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए पतियों के दर्शन कर व्रत तोड़ा. करवा चौथ के मौके पर बाजारों में भी चहल-पहल रही. सजावट, सौंदर्य प्रसाधन और मिठाइयों की दुकानों पर दिन भर भीड़ रही.

Tags: karwa chauth 2025Karwa Chauth FastingKarwa Chauth Married Women RitualsKarwa Chauth MoonriseKarwa Chauth Moonrise Timing
