Dhanteras 2025: इस बार धनतेरस पर ना खरीदें ये 4 चीजें, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को है. इस दिन लक्ष्मी और धनवंतरि की पूजा से सुख-समृद्धि मिलती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना अशुभ माना गया है. जानें क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्यों.

By: Shraddha Pandey | Published: October 12, 2025 3:46:13 PM IST

Dhanteras 2025 Date: धनतेरस का त्योहार इस साल 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. ये दिन धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है. लोग इस दिन नए बर्तन, सोना-चांदी, गहने या वाहन खरीदते हैं ताकि घर में लक्ष्मी का आगमन हो.
लेकिन, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है. अगर इन चीजों की खरीदारी कर ली जाए, तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है.
धनतेरस पर क्या न खरीदें
1. प्लास्टिक, लोहा, कांच या काली मिट्टी के बर्तन- माना जाता है कि इन चीजों की खरीद से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है.
2. गुस्सा या झगड़ा नहीं करें- इस दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना जरूरी है. गुस्सा, झगड़ा या अपशब्द बोलना अशुभ होता है.
3. शाम के समय झाड़ू न लगाएं- शाम को झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं, ऐसा माना जाता है.
4. घर को गंदा न रखें- लक्ष्मी माता वहीं आती हैं, जहां सफाई और सुकून हो. इसलिए इस दिन घर पूरी तरह साफ-सुथरा और सजा होना चाहिए.
खाने-पीने में भी रखें सावधानी
इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली या अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से पूजा का फल कम हो जाता है और वातावरण भी अशुद्ध होता है.
धनतेरस से जुड़ी कुछ मान्यताएं
• धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है.
• इस दिन यम दीपक जलाने की भी परंपरा है. माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है.
• हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है.
इस तरह अगर धनतेरस पर सही नियमों का पालन किया जाए और कुछ छोटी सावधानियां रखी जाएं, तो ये दिन जीवन में खुशियां और धन-समृद्धि लेकर आता है.

