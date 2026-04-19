Rewa murder case: रीवा में सरेआम बुजुर्ग की हत्या, चंदन चोरी की रंजिश ने ली जान,पुलिस की कार्रवाई पर भी उठे सवाल

Noubasta murder incident Rewa: रीवा शहर के नौबस्ता पुलिस चौकी क्षेत्र में रविवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक बुजुर्ग की उनके घर के सामने ही चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और लोग स्तब्ध हैं.

चंदन चोरी की शिकायत बनी हत्या की वजह

मृतक उमाकांत मिश्रा ने कुछ समय पहले आरोपियों के खिलाफ चंदन की लकड़ी चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसी बात को लेकर आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे थे. बताया जा रहा है कि यही पुराना विवाद इस खौफनाक हत्या का कारण बना.

खेत से लौटते वक्त किया हमला

परिजनों के अनुसार, रविवार सुबह करीब 8 बजे जब उमाकांत मिश्रा खेत से वापस लौट रहे थे, तभी रोहित पाठक, राहुल पाठक और रामनारायण पाठक ने उन पर हमला कर दिया. आरोपियों ने उनके पेट में चाकू से कई वार किए और मौके से फरार हो गए. घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की लापरवाही से गई जान

मृतक के भाई अरुण मिश्रा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जनवरी महीने में चंदन चोरी की नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की और मामूली धाराओं में छोड़ दिया गया. परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो यह हत्या टाली जा सकती थी. परिजनों के मुताबिक, शनिवार को भी आरोपियों ने निजी जमीन से बबूल का पेड़ काटने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर विवाद हुआ था. इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है.