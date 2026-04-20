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Rewa drug bust: रीवा में ‘गांजा दादी’ गिरफ्तार! 62 की उम्र में घर से चला रही थी नशे का काला कारोबार

Rewa drug bust: रीवा में 62 वर्षीय महिला ‘गांजा दादी’ गिरफ्तार, घर से गांजा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, सप्लायर की तलाश जारी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 20, 2026 3:56:03 PM IST

रीवा में बुजुर्ग महिला निकली ड्रग्स तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार
रीवा में बुजुर्ग महिला निकली ड्रग्स तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार


Rewa drug bust: रीवा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चौंकाने वाला मामला उजागर किया है. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ले में पुलिस ने छापा मारकर 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है, क्योंकि महिला अपने ही घर के दरवाजे से लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार चला रही थी.

गुप्त सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि घोघर मोहल्ले में एक महिला अपने घर से नशीले पदार्थों की बिक्री कर रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित की और छापेमारी की योजना बनाई. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि 62 वर्षीय महिला, जिसका नाम प्रेमा बताया जा रहा है, अपने घर के बाहर बैठकर गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेच रही थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया.

मौके से भारी मात्रा में गांजा बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने महिला के पास से बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया. इसके बाद महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी महिला के खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि वह लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थी.

सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी निशा मिश्रा के अनुसार, महिला काफी समय से गांजा बेचने का काम कर रही थी. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे गांजे की सप्लाई कहां से मिलती थी. मुख्य सप्लायर तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. रीवा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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Tags: ganja dadi rewarewa drug bust
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