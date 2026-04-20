Maihar Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो युवकों को कुचला, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम

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Maihar Accident: जिले के बदेरा थाना अंतर्गत बंधी के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने दो घरों के चिराग बुझा दिए. एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक पर पथराव कर तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया.
ट्रक के पहियों के नीचे आए युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटनी जिले के कैमोर थाना अंतर्गत खेरवा (नंबर-2) निवासी *गोविंद साकेत (20 वर्ष) पिता अच्छेलाल साकेत और *अजय साकेत (21 वर्ष) पिता जगदीश साकेत अपनी बाइक (MP21 ZA 8505) से बदेरा-भदनपुर मार्ग पर जा रहे थे. तभी बंधी के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर (JH02 BN 0174) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर सीधे ट्रक के पहियों के नीचे आ गए, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई.
ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ट्रक में की तोड़फोड़
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर जमा हुए स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. भागने की कोशिश कर रहे ट्रेलर को ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर पथराव किया, जिससे वाहन के सामने का कांच पूरी तरह चकनाचूर हो गया. आक्रोशित लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
पुलिस की समझाइश के बाद खुला जाम
घटना की सूचना मिलते ही बदेरा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद ग्रामीणों को शांत कराया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से जाम हटाया जा सका और यातायात बहाल हुआ. पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.
चालक हिरासत में, जांच जारी
थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों युवक किस उद्देश्य से भदनपुर की ओर जा रहे थे. इस हृदयविदारक घटना के बाद मृतकों के गांव खेरवा में मातम पसरा हुआ है.
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