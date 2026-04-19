Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम

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Katni drowning case: कटनी जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में 7 वर्षीय मासूम हरिशचंद्र उर्फ हरसू की नदी में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चा दतला नदी किनारे शौच के लिए गया था, तभी यह हादसा हो गया.
अवैध रेत खनन से बने गड्ढे बने मौत का कारण
जानकारी के अनुसार, नदी में अवैध रेत खनन के चलते कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं. इसी तरह के एक गड्ढे में मासूम हरसू अचानक गिर गया और डूबने लगा. यह हादसा एक बार फिर अवैध खनन के खतरनाक परिणामों को उजागर करता है.
ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला और इलाज के लिए सिलौड़ी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. इस हृदयविदारक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
ग्रामीणों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अवैध रेत खनन की वजह से नदी खतरनाक बन चुकी है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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