Home > मध्य प्रदेश > Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम

Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम

Katni drowning case:  कटनी जिले के ढीमरखेड़ा क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई. अवैध रेत खनन से बने गहरे गड्ढे में गिरने के कारण यह हादसा हुआ. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 19, 2026 12:33:55 PM IST

अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत
अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत


Katni drowning case: कटनी जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में 7 वर्षीय मासूम हरिशचंद्र उर्फ हरसू की नदी में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चा दतला नदी किनारे शौच के लिए गया था, तभी यह हादसा हो गया.

अवैध रेत खनन से बने गड्ढे बने मौत का कारण

जानकारी के अनुसार, नदी में अवैध रेत खनन के चलते कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं. इसी तरह के एक गड्ढे में मासूम हरसू अचानक गिर गया और डूबने लगा. यह हादसा एक बार फिर अवैध खनन के खतरनाक परिणामों को उजागर करता है.

ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला और इलाज के लिए सिलौड़ी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. इस हृदयविदारक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ग्रामीणों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अवैध रेत खनन की वजह से नदी खतरनाक बन चुकी है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: illegal sand mining indiakatni drowning case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम
Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम
Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम
Katni drowning case: अवैध रेत खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल के मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम