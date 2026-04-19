Power cut Katni: अंधेरे में डूबने वाले हैं कटनी के 11 हजार घर! करोड़ों का बिल बाकी, विभाग ने दिया आखिरी मौका

Power cut Katni: कटनी जिले के रीठी बिजली वितरण केंद्र अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं पर भारी बकाया सामने आया है. जानकारी के अनुसार, रीठी, देवगांव, बडगांव, बिलहरी, तिघरा, भरतपुर, बकलेहटा, केना और गुरुजी कला सहित सभी गांवों के करीब 11 हजार उपभोक्ताओं पर कुल लगभग 8 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है.

तेज हुआ वसूली अभियान

इस मामले में मुख्य अभियंता जबलपुर के निर्देशन और अधीक्षण अभियंता कटनी के मार्गदर्शन में, कनिष्ठ अभियंता रीठी विमल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में वसूली अभियान को तेज कर दिया गया है. विभाग अब बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली विभाग द्वारा “समाधान योजना” लागू की गई है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए तक की राहत मिलने का अनुमान है. यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है जो लंबे समय से भुगतान नहीं कर पाए हैं.

उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ

रीठी बिजली वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों—रीठी, देवगांव, बडगांव, बिलहरी, तिघरा, भरतपुर, बकलेहटा, केना और गुरुजी कला—के उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजना का मुख्य उद्देश्य बकाया राशि पर छूट देकर उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. बिजली विभाग ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय पर अपना बकाया जमा करें, ताकि अतिरिक्त ब्याज और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके. विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

राहत भी, सख्ती भी