Jabalpur theft gang: जबलपुर में एक्टिव चोर गिरोह, बच्चों के सहारे दे रहे वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में दिखा पूरा खेल

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Jabalpur theft gang: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर गिरोह बच्चों का सहारा लेकर वारदातों को अंजाम दे रहा है. कोतवाली थाना क्षेत्र में इस गिरोह की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
सीसीटीवी में कैद हुई गिरोह की करतूत
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में एक संदिग्ध गिरोह की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं. इस गिरोह में एक पुरुष, एक महिला और दो छोटे बच्चे शामिल हैं, जो सुनसान या खुले पड़े घरों और दुकानों के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.
सुनसान घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना
जानकारी के अनुसार, यह गिरोह ऐसे घरों और दुकानों को निशाना बनाता है जो खाली या कम भीड़भाड़ वाले होते हैं. ये लोग सामान्य तरीके से अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे किसी को उन पर शक न हो. मौका मिलते ही ये कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं, जिससे पीड़ितों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इस गिरोह की सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बच्चों के साथ होने की वजह से लोगों को शक नहीं होता और आरोपी आसानी से अपने मंसूबों को अंजाम दे देते हैं. इस तरीके ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.
मोबाइल चोरी की शिकायत से खुला मामला
हाल ही में एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे इस गिरोह से जोड़कर देखा जा रहा है. मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के अनुसार, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील
पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने घरों और दुकानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
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