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Jabalpur Accident: शादी की खुशियां मातम में बदली, कार्ड बांटने निकले पिता की सड़क हादसे में मौत

Jabalpur Accident: जबलपुर के टेमर भीटा में बेटे की शादी के कार्ड बांटने निकले रवि पटेल की तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से मौत हो गई. इस हादसे ने खुशियों से भरे घर को मातम में बदल दिया, जबकि पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 20, 2026 12:23:53 PM IST

कार्ड बांटने निकले पिता की सड़क हादसे में मौत
कार्ड बांटने निकले पिता की सड़क हादसे में मौत


Jabalpur Accident: मध्य प्रदेश के जबलपुर के टेमर भीटा क्षेत्र में एक खुशहाल घर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बेटे की शादी की तैयारियों में जुटे परिवार में जहां खुशियों का माहौल था, वहीं एक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया. शादी के कार्ड बांटने निकले पिता की दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में शोक छा गया है.

शादी की तैयारियों के बीच हुआ दर्दनाक हादसा

टेमर भीटा निवासी रवि पटेल के घर में बेटे की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. घर में उत्सव का माहौल था और रिश्तेदारों को निमंत्रण देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था. इसी बीच रवि पटेल खुद शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

तेज रफ्तार पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर

गढ़ा स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित पिकअप वाहन ने रवि पटेल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल रवि पटेल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

खुशियों का घर बना मातम का माहौल

जैसे ही यह दर्दनाक खबर टेमर भीटा पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है. परिवार के लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार पिकअप वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है. यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
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Tags: jabalpur accident newsmp road accident
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