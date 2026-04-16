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Giridih accident: गिरिडीह में तीन ट्रकों में लगी भीषण आग, ड्राइवर-खलासी की जिंदा जलकर मौत

Giridih accident: झारखंड के गिरिडीह जिले में डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर तीन ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में दो लोग जिंदा जल गए, जबकि तीनों ट्रक पूरी तरह खाक हो गए.

By: Ranjana Sharma | Published: April 16, 2026 10:11:44 AM IST

Giridih accident: गिरिडीह में तीन ट्रकों में लगी भीषण आग, ड्राइवर-खलासी की जिंदा जलकर मौत


Giridih accident: झारखंड के गिरिडीह जिले में गुरुवार सुबह एक भयावह सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. नेशनल हाईवे पर डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा के पास तीन ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में तीनों वाहन जलकर खाक हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोयला लदी एक मिनी ट्रक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ा एक अन्य ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया. कुछ ही पलों में तीनों ट्रक आग की लपटों में घिर गए.

जिंदा जल गए ड्राइवर 

इस हादसे में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि मिनी ट्रक में मौजूद ड्राइवर और खलासी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका. आग इतनी तेज थी कि वे जिंदा ही जल गए. लपटों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि काफी देर तक शवों को बाहर निकालना भी संभव नहीं हो पाया.

मौके पर पहुंची पुलिस 

घटना की सूचना मिलते ही डुमरी थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. तीनों ट्रक पूरी तरह जल चुके थे और हादसे ने भयानक रूप ले लिया था. यह हादसा नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों के नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े करता है. टोल प्लाजा के पास इस तरह की घटना यह दर्शाती है कि निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है. साथ ही, ऐसे हादसों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और आपातकालीन इंतजामों की भी जरूरत महसूस होती है.

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Tags: giridih accidenttruck accident jharkhand
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