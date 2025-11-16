Home > देश > चेन्नई समेत इन जिलों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

चेन्नई समेत इन जिलों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Chennai Rain Alert: चेन्नई सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. IMD ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और रविवार को 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है.

By: Shristi S | Published: November 16, 2025 11:14:13 AM IST

Tamil Nadu Heavy Rainfall Alert
Tamil Nadu Heavy Rainfall Alert


Tamil Nadu Heavy Rainfall Alert: तमिलनाडू (Tamil Nadu) की राजधानी चेन्नई (Chennai) सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. यह श्रीलंका तट से दूर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण हो रहा हैं. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने तिरुवरूर, नागपट्टिनम और कराईकल क्षेत्र सहित चार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और रविवार को 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसके अलावा, रामनाथपुरम और शिवगंगा सहित पांच जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

इन जगहों पर होगी हल्की से मध्यम बारिश

मौसम विज्ञानियों ने अपने पूर्वानुमान में तमिलनाडु के अरियालुर, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर और विलुप्पुरम जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है.

क्या हैं IMD का अनुमान?

IMD ने 17 नवंबर को तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की संभावना है. तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरुर और तंजावुर सहित कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है.

क्या हैं अभी की स्थिती?

श्रीलंका तट से दूर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में एक “निम्न दबाव का क्षेत्र” 16 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक लगभग स्थिर रहा. मौसम विज्ञान अधिकारियों के अनुसार, इससे जुड़ा चक्रवाती ऊपरी वायु परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुकता जा रहा है. अगले 24 घंटों में इस प्रणाली के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की उम्मीद है.

