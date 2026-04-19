Silver price today 19 april 2026: दिल्ली में टूटी चांदी, देशभर में चांदी के अलग-अलग रेट, जानें आपके शहर का भाव

silver price today 19 april 2026: अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर चांदी की खरीदारी हर साल बढ़ जाती है और इस बार भी इसका असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. एक तरफ घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी के दामों में गिरावट आई है, तो वहीं वायदा बाजार और वैश्विक स्तर पर कीमतों में मजबूती बनी हुई है. यही वजह है कि चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक और ग्राहक दोनों ही सतर्क नजर आ रहे हैं.

दिल्ली सर्राफा बाजार में बड़ी गिरावट

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. शुक्रवार को चांदी का भाव 5,700 रुपये टूटकर 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गया. यह करीब 2.2 प्रतिशत की गिरावट है, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय बाजार में फिलहाल दबाव बना हुआ है, भले ही मांग का सीजन चल रहा हो.

एमसीएक्स पर वायदा भाव में मजबूती

घरेलू वायदा बाजार में चांदी ने मजबूती दिखाई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 937 रुपये यानी 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,58,079 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिन यह 2,57,142 रुपये पर बंद हुआ था. इससे पहले भी वायदा बाजार में 3,371 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक अभी भी चांदी में रुचि बनाए हुए हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी

वैश्विक बाजारों में चांदी की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है. हाजिर चांदी की कीमत 79.28 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है, जबकि कॉमेक्स पर मई डिलीवरी वाले वायदा कॉन्ट्रैक्ट में भी लगभग 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर के कमजोर होने और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने से चांदी को सपोर्ट मिल रहा है.

देश के अलग-अलग शहरों में अलग रेट,

देश के प्रमुख शहरों में चांदी के दाम लगभग एक समान बने हुए हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे और सूरत जैसे शहरों में चांदी का भाव करीब ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम है. वहीं चेन्नई, भुवनेश्वर, कटक, केरल और हैदराबाद जैसे शहरों में यह कीमत थोड़ी अधिक यानी ₹2,80,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. छोटे स्तर पर 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2,750 से ₹2,800 के बीच बना हुआ है.

आईबीजेए और अन्य रिपोर्ट में रेट्स का अंतर

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,49,940 रुपये प्रति किलोग्राम रही. वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में चांदी के दाम 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक बताए जा रहे हैं. अलग-अलग प्लेटफॉर्म और बाजारों के रेट्स में इस तरह का अंतर ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा कर रहा है.